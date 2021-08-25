〈凌華股東會〉看好三大邊緣應用 2025年營收衝300億元

工業電腦廠凌華 (6166-TW) 今 (25) 日召開股東會，董事長劉鈞表示，邊緣 AI、可視化以及自主移動等三大邊緣應用，會是凌華接下來的主要成長動能，目標 2025 年營收要達 10 億美元、約新台幣 300 億元，較現在百億元翻 2 倍。

劉鈞表示，在邊緣 AI 業務方面，走向模組化電腦 (AI Computer On Module)，接下來最大的成長動能，會是應用在伺服器的 AMPERE 模組以及應用在醫療、AI 的 MXM GPU 模組。

在邊緣可視化應用方面，劉鈞表示，這一塊就是跟面板大廠友達 (2409-TW) 策略合作關鍵效益，過往凌華面板的工業電腦產品不多，只有應用在醫療領域，現在跟友達合作，將走向工業領域，包括資訊戰情室等領域。

在邊緣移動自主化則聚焦在 ARM、自駕車等應用，這一塊跟鴻海合資的法博、以及參與 MIH 聯盟，都會陸續看到成果出現。

劉鈞表示，目前凌華 1 年約百億營收，9 成都還是來自工業電腦、AI 應用、面板產品則約 1 成；而預計到 2025 年，邊緣 AI 翻倍來到 180 億元、邊緣可視化也將翻倍成長，來到 75 億元，機器人跟車用則約 45 億元，整體營收目標要達 300 億元。