英國7月CPI意外回落至2% 低於市場預期

根據英國國家統計局 (ONS) 在週三 (18 日) 公佈的最新數據顯示，英國 7 月份通膨率意外回落至英國央行所設定的 2% 目標，低於市場預期。

數據顯示，英國 7 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期增長 2.0%，低於市場預期的 2.2%，低於 6 月份的成長 2.5%。與上個月相比持平，低於市場預期的增長 0.3%。

期內，二手車價格年增 14.4%，高於前值的增長 5.6%。但是，服飾鞋類價格年增放緩至 1.7%，遠低於前值的增長 3%。

若扣除食品、能源、酒精和煙草，英國 7 月核心 CPI 年增 1.8%，低於 6 月份的年增 2.3%，低於市場預期的增長 2.2%。與上月相比則進一步放緩至零增長，低於前值的上升 0.5%。

由於疫情爆發以來，消費者避免使用公共交通工具以降低染疫風險，二手車的價格持續飆升。另外，全球半導體晶片短缺也限制了新車的供應，促使買家尋求替代品。

本月早些時候，英國央行表示，預計今年年底通膨率將躍升至 4.0%，將創下 10 年來的新高水平。但英國央行表示，該行仍然認為通膨飆升會是暫時的。

KPMG 英國首席經濟學家 YaelSelfin 表示：「7 月通膨率回落降低了目前英國經濟內部通膨壓力的強度。但是，我們預計今年剩餘時間內通膨還會進一步加速，遠高於英國央行 2% 的目標，因為供應鏈在需求強勁反彈的情況下仍處於吃緊狀態。不過，隨著生產設備的擴張，我們預計明年年底通膨率將回落至 2% 左右。」

英國央行首席經濟學家 Andy Haldane 曾警告表示，通膨很有可能會達到 4%，而且物價上漲的風險會持續下去。他認為，當局至少應該在今年秋天開始考慮退出量化寬鬆計劃。