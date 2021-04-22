〈亞太電股臨會〉下半年推5G核網網路 目標用戶數40萬戶

亞太電 (3682-TW) 今 (22) 日召開股東臨時會，總經理黃南仁會後表示，預計今年下半年推出多營運商核心網(MOCN)5G 服務，雖然較其他業者晚推出，但目標年底前 5G 用戶數可達 40 萬戶、滲透率 20%，且資費不會破壞市場機制。

黃南仁表示，亞太電自去年 10 月開始總用戶數持續成長，預期到今年底可再增加 20 萬戶，總用戶數可達 220 萬戶；5G 用戶數方面，從各家電信商數據來看，6 成都來自既有客戶，不過亞太電 5G 用戶中高達 9 成為新客戶，看好今年底前 5G 滲透率可達 2 成，約 40 萬戶。

未來 5G 資費方向，黃南仁指出，資費策略以網路品質為基礎、服務為輔，並講求性價比，但資費價格不會破壞市場機制，由於後續將與遠傳策略合作，待公平會主管機會核准後，才會進一步討論資費並對外公布。

至於 5G 基地台方面，黃南仁表示，遠傳透過 AI、大數據選址方式建置基地台，同時涵蓋都市與偏鄉地區，且費用也不比同業高，據統計，遠傳已在全台建置逾 6000 座、涵蓋率近 7 成，其中六都涵蓋率超過 8 成，公司團隊會隨著對方建設進度，將基地台網路連回至亞太電。

董事長呂芳銘提到，亞太電去年 10 月起與遠傳 MVNO 借網合作 5G，近期國家通訊傳播委員會 (NCC) 核准雙方共頻、共網、共建，但後續還有程序和技術需要執行，目前雙方各有核心網但共通使用 5G 網，預計第 3 季推出多營運商核心網 (MOCN)5G 服務，目標下載速率可達 300Mbps。