〈亞太電股臨會〉引遠傳入股 董座：5G不合作等同退出電信產業

亞太電 (3682-TW) 今 (22) 日召開股東臨時會，討論私募增資案並引入遠傳 (4904-TW) 入股，董事長呂芳銘表示，由於亞太電並未取得 3.5GHz 主流頻段，此次私募案是要在 5G 時代打下基礎，否則等同退出電信業。

亞太電擬以私募方式辦理現增 75 億元，其中遠傳將認購 50 億元，股東關心雙方策略合作後未來效益，對此，呂芳銘回應，私募費用將因應未來 5G 發展，去年頻譜競標因價格飆至 1400 億元，考量營運發展並未取得 3.5GHz 主流頻段，不過不代表亞太電會放棄 5G 市場。

呂芳銘指出，根據電信法規，主管機關同意電信商之間可進行共頻、共網、共建，過去有與兩家電信商討論 (遠傳、台灣大)，其中遠傳提出條件對公司有利並進一步策略合作，未來亞太電可使用遠傳 3.5GHz 頻段 80M 頻寬。

呂芳銘回顧去年競標結果，若亞太電以自有資金競標 3.5GHz 頻段僅能取得 10M 頻寬，且後續 5G 基地台建置費用，將遠超過中華電的 600 億元，不過透過私募與遠傳合作後，未來僅需負擔遠傳 9 分之 2 的 5G 成本。

呂芳銘表示，過去亞太電持續拓展創新應用，但因電信環境競爭激烈並未彰顯出來，隨著 5G 世代來臨，公司不進入 5G 就是宣布退出電信產業。

總經理黃南仁補充，當時與遠傳談策略合作時，有兩大共識，第一、亞太電與遠傳的用戶數均可平等使用 5G 網路，第二、亞太電將負擔與遠傳 5G 成本費用的 9 分之 2，且遠傳可邁向國內第二大電信。

股東關注未來雙方合作後，是否有整併的可能，對此，呂芳銘表示，不排除任何可能性，但目前僅談論私募與換股，依據雙方規定，遠傳將分兩階段入股亞太電，2022 年後遠傳將成最大股東，並在需取得主管機關核准。