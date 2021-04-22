〈亞太電股臨會〉EBITDA今年持續正成長 維持3-5年損平目標

亞太電 (3682-TW) 今 (22) 日召開股東臨時會，公司連年虧損再度成為股東關注議題，董事長呂芳銘表示，電信屬於高資本支出產業，亞太電因尚未具有經濟規模導致無法獲利，不過看好 5G 用戶數增加、高資費帶動下，稅前息前折舊攤提前獲利 (EBITDA) 今年持續正成長，維持 3-5 年達損益兩平目標。

股東提質疑，中華電、遠傳、台灣大等三大電信商可維持穩定獲利，為何亞太電與台灣之星至今仍無法轉盈，對此，呂芳銘回應，電信需投入高資本支出，雖然 5G 已商轉，但所有電信商獲利來源仍來自 4G 網路服務。

呂芳銘回顧電信產業發展，3G 時期全台有超過 2800 萬行動通訊用戶，帶動整體電信產業走向成熟市場；進入 4G 時代，電信商頻譜成本增加，營運也面臨挑戰。

2014-2018 年間，電信業掀起 499 資費，為鞏固用戶數資費被迫降價，導致電信 ARPU(每用戶平均收入) 值每年下調 30-50 元，連帶影響電信商每年營收下滑，其中台灣大若扣除電商平台 MOMO 營運貢獻，電信營收也是衰退。

呂芳銘表示，儘管 4G 時期持續推出創新應用，且備受外界肯定，但面臨產業競爭環境難以顯現出來，4G 時期營運還未獲利，5G 又須增加支出，亞太電一年設備折舊攤提要 40 多億元，加上用戶數不及三大電信商，營運還不具經濟規模。

呂芳銘看好，5G 時期高資費帶動下，電信商營收、ARPU 值已落底反彈，加上亞太電用戶數持續增加，預期今年 EBITDA 將連續三年正成長，3-5 年內可望開始獲利。