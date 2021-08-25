【富蘭克林】富蘭克林：減碳政策撐腰 公用事業及基礎建設多頭馬力強

受到變種病毒擴散、景氣放緩及聯準會退場政策等利空夾擊，八月以來全球股市震盪加劇，但受惠於全球減碳政策加持的史坦普全球基礎建設及 MSCI AC 全球氣候變遷指數逆勢上漲 0.20% 及 0.41%，其中兼具防禦及高股利題材的史坦普 500 公用事業類股更大漲 6.05%(彭博資訊，美元計價至 2021/8/20)，成為波動環境下的多頭主流。

富蘭克林證券投顧表示，短期面臨眾多不確定性下股市波動難免，看好低碳經濟政策題材的標的有望脫穎而出。觀察八月以來美國總統拜登積極展現應對氣候變遷的政策企圖，橫跨基礎建設、再生能源發電、電動車發展等領域，展望今年十一月初將於英國召開的第 26 屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會前後，預期將催生更多政策及企業投資加入推動低碳經濟的行列，建議投資人可依照個人風險屬性，在投資組合中納入公用事業、基礎建設及全球氣候變遷股票型基金，掌握綠色商機。

富蘭克林公用事業基金經理人約翰．柯利指出，許多公用事業公司將積極投資於減少碳排放以及現代化電網，公用事業公司提高資本投資，有助擴大其費率基礎及未來獲利空間，蘊藏眾多投資機會。現階段側重受管制公用事業，在監管政策的支持下，公用事業的長期獲利及股利成長潛力仍在軌道上。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，全球朝淨零排放目標邁進，基礎建設產業在許多領域都扮演重要的領導角色，除了佈局公用事業產業之外，本基金也涵蓋運輸 (付費道路 / 鐵路 / 機場)、通訊及再生能源等產業，其中像是鐵路產業的燃料效率遠優於貨車及飛機，預期將是 ESG 趨勢下運輸產業中的最終贏家之一。長期以來基礎建設公司和資產擁有者都在減少資產的碳排放，預期隨著全球政策支持、社會壓力和再生能源相關設備成本的下降，2050 年前這股趨勢將持續加速，締造全球基礎建設長線多頭行情。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格 · 卡麥隆認為，全球迎向低碳經濟的過程中，將讓全球經濟與產業結構面臨重新調整，本基金的投資範圍橫跨全球且多元產業，期能幫投資人發掘全球當中已經做好準備的公司。現階段布局以提供氣候變遷解決方案為核心，包括再生能源、能源效率、永續運輸、永續農林業、廢棄物管理、水資源管理等，也涵蓋能運用新的技術或方法來減少碳足跡、位於轉型期的公司，以及企業所處的產業碳排放很低、具備轉型彈性的公司，產業配置則以工業、原物料、科技及公用事業等。

本資料提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。中國警語：指掛牌於大陸及香港等地區中國企業之投資比重，現階段法令規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值 20%，另投資香港地區紅籌股及 H 股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。

新興市場警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

本基金主要配息來源為股息收益，境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。

◎增益配息類股: 股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利，因投資標的股利發放頻率及日期不一，造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率，則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率，則投資經理人得利用前期保留之股利收入，於必要時，亦得自本金配息，使配息率穩定。投資經理人將定期審視視投資標的股利率水準及基金績效而調整配息率，使基金配息率貼近股利率，避免配息過度侵蝕本金之情形。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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