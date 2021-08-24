台積電續彈、貨櫃三雄壓回 台股漲76點收16818點收復10日線

美股科技股回神，台股今 (24) 日在台積電領軍下，一度大漲超過 160 點，衝上 16900 點關卡，金融、傳產同步表態，不過，隨著貨櫃三雄翻黑、面板賣壓出籠，多頭追價意願不高，使得加權指數漲幅收斂，終場上漲 76.89 點，收在 16818.73 點，收復 10 日線，成交值放大至 4131.43 億元。

觀察權值股表現，台積電股價持續反彈，上漲 1%，收在 572 元，市值攀升至 14.83 兆元；鴻海、廣達漲逾 1%，聯電、聯發科則陸續翻黑下挫；台塑四寶全面上揚，其中以台塑化漲逾 2% 最強；金融股也奮力穩盤，富邦金、國泰金、華南金、玉山金等均上漲超過 1%，台新金大漲逾 3%。

面板報價第三季持續走弱，過去漲勢最強勁的 32、43 吋，跌幅都超過 1 成，外資紛紛棄守多方看法、降評雙虎，友達、群創今天股價重挫 6-7%，彩晶也跌逾半根停板。

BDI 指數持續走揚，散裝船恐出現搶船潮，進一步推升運價，散裝航運股仍獲買盤青睞，新興、中航強勢亮燈漲停，裕民、台航、四維航、正德等漲勢也相當強勁；貨櫃三雄方面，長榮、陽明連袂翻黑，下挫 2-3%，萬海也跌逾 1%。運輸類股由紅翻黑，終場下挫約 1.8%。

中國官方限制鋼鐵產出，導致重要原物料鐵礦砂價格持續暴跌，鋼鐵股今天走勢震盪，不過，中鋼強勢翻紅，上漲約 1%，收在 36 元，中鋼構亮燈漲停，而志聯、千興、聚亨、高興昌、中鴻等則下跌作收。