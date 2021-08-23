三大法人大買航運 反手再賣面板雙虎

台股隨主要亞股走揚，強彈近 400 點，三大法人資金鎖定航運股，貨櫃雙雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 分別獲買超 3.2 萬餘張、2.1 萬餘張，面板雙虎友達 (2409-TW) 與群創 (3481-TW) 則遭調節逾 2 萬張。

三大法人今 (24) 日同步站在買方，買超台股 184.69 億元，其中外資買超 142.02 億元，自營商與投信分別買超 25.3 億元、17.37 億元。

外資買超標的，聯電 (2303-TW) 獲加碼 3.5 萬餘張，長榮 (2603-TW) 買超 2.8 萬餘張、長榮航 (2618-TW)2.6 萬餘張、陽明 (2609-TW) 也有 2 萬餘張買超，中信金 (2891-TW) 與國泰金 (2882-TW) 也各有 1.3 萬餘張的買超。

面板雙虎友達與群創則遭外資大舉調節，分別賣超 2.7 萬張、2 萬餘張，大同 (2371-TW) 遭調節 1.3 萬餘張，兆豐金 (2886-TW) 與金像電 (2368-TW) 分別遭調節 1.1 萬餘張。

自營商進出標的主要以 ETF 為主，買超前五大標的分別為，富邦 NASDAQ 反 1 獲買超 8928 張、元大滬深 300 正 2 買超 5657 張、長榮航 4565 張、長榮 4389 張，聯電 4381 張。

賣超標的中，台灣 50 反 1 賣超 4.4 萬餘張、期街口布蘭特正 2 賣超 2.7 萬張、國泰永續高股息 7101 張，期元大 S&P 石油賣超 3272 張。

投信買超標的則有 IC 設計族群的新唐 (4919-TW) 與智原 (3035-TW) 分別獲買超 1835 張、1823 張，PCB 的景碩 (3189-TW) 獲買超 1507 張，億光 (2393-TW) 獲買超 1500 張、強茂 (2481-TW) 也獲 1402 張。

賣超前五大的中，中鋼 (2002-TW) 遭調節 3180 張，面板雙虎友達與群創分別遭 2731 張、2477 張，奇力新 (2456-TW) 賣超 1599 張、台達電 (2308-TW) 賣超 1377 張。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，經過今天大幅反彈，傳產指數已迅速站回半年線，金融指數則有望挑戰重返季線，台股企業獲利在下半年持續上修的趨勢並未改變，加上電子旺季加持，企業獲利強勁將持續強化台股基本面，中長期展望仍偏正向

葉獻文認為，台灣目前第一劑疫苗接種覆蓋率已超過 40%，預期在疫苗普及率上升與單日確診人數明顯下降，加上政府即將推出內需振興方案，受疫情干擾所出現的內需停滯可望緩解。