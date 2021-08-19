當沖火熱 單月貢獻近3成證交稅

當沖熱也貢獻不少證交稅收，根據財政部統計，當沖每天平均約可貢獻 4.51 億元的證交稅，以 7 月共 22 天成交日，單月證交稅收 341 億元估算，當沖交易貢獻證交稅收比重將近 3 成。

行政院今 (19) 日通過通過「證券交易稅條例」第 2 條之 2、第 3 條修正草案，拍板延長現股當日沖銷證交稅稅率維持千分之 1.5，實施時間至 2024 年 12 月 31 日止。

財政部表示，當沖降稅自 2017 年 4 月 28 日上路以來，確實帶動上市櫃股票交易量能提升，截至今年 7 月為止，上市櫃現股當沖交易量占成交值比重約 45%，高於降稅第一年比重 24%。

成交值部分，當沖日均成交值 3008 億元，較降稅第一年日均成交值 365 億元大增 7 倍之多，當沖平均每天約可貢獻 4.51 億元證交稅，遠高於降稅首年單日稅收 0.56 億元，顯示當沖降稅確實有助於拉抬股市量能。

財政部強調，從交易量與稅收來看，當沖降稅確實帶動市場交易量，達成提升市場交易動能及流動性目的，為促進證券市場長遠發展需要，因此修正草案延長當沖降稅措施。

保德信高成長基金經理人葉獻文說，當沖降稅確定繼續延長，預期市場信心與動能將隨之恢復，加上當沖示警制未來正式上路，將有助於市場籌碼面更為穩定，並有助於外資中長期增持台股比重。