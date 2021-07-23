歐元區7月綜合PMI達60.6 創下21年來新高

根據 IHS Markit 在週五 (23 日) 公布的最新數據顯示，歐元區 7 月綜合採購經理人 (PMI) 指數升至 60.6，創下 21 年來新高，並優於市場預期。在防疫封所限制的緩解下，為服務業帶來了提振，但對變種病毒的擔憂打擊了商業信心。

數據顯示，歐元區 7 月綜合 PMI 由前值的 59.5 續升至 60.6，創下 2000 年 7 月分以來的新高，連續第 5 個月成長，並高於市場預期的 60.0。

隨著疫苗接種率的提高和醫療保健負擔的減輕，政府取消了部分防疫封鎖限制措施，釋放了被壓抑的需求。

歐元區 7 月服務業 PMI 從 58.3 躍升至 60.4，為創下 2006 年 6 月以來的新高，高於市場預估的 59.5，連續 4 個月成長。期間內，新業務指數從 58.7 上升至 59.7，創下歷史新高。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「歐元區正在享受夏季的快速增長，因為該地區在 7 月份放寬了防疫封鎖限制。尤其是服務業，正受惠於封鎖限制措施的放鬆和更高的疫苗接種率，特別飯店、出行和旅遊業方面。」

不過，歐元區 7 月製造業 PMI 則是從 6 月的歷史高點 63.4 降至 62.6，終止了連 4 個月新高，但仍略微高於市場預期的 62.5。期間內，衡量產出的指數從 62.6 降至 60.9，創 5 個月來新低。

在具有高度傳染性的 Delta 變種病毒持續延燒的情況下，導致全球供應鏈受到衝擊，並推高了原物料的價格。製造商投入價格指數來到歷史新高的 88.5。

此外，在變種病毒肆虐的情況下，打擊了整體商業信心。綜合未來產出指數從跌至 67.8，創 5 個月來新低。