〈觀察〉內湖科技廠辦補上北市商辦缺口 壽險、企業爭卡位

三商美邦人壽以 34 億元的價格向華固買下內湖「華固智富中心」整棟廠辦，金額超越 4 月聯發科 (2454-TW) 以 32.6 億元買下遠傳新世紀資通大樓，是 2021 年以來台北市內湖商用不動產交易最大手筆，再度引起市場討論。

事實上，近年台北市大型廠辦交易不停歇，威剛 (3260-TW) 以總金額 26.23 億元買下「長虹雲端科技大樓」 8 個樓層及 108 個車位；另外還有立訊精密向長虹 (5534-TW) 購買內湖「長虹新銳科技大樓」。

觀察近二年台北市廠辦交易，台北市今年以來科技廠辦交易規模較去年大幅成長逾 1.5 倍，主要交易區域為內湖區、南港區、北投區，其中內湖區為交易最多的區域，在市中心商辦供給不足下，企業不斷轉戰內湖，近期並有壽險資金加入，卡位內湖廠辦甚至規劃爲企業總部。

內湖科技園區由於挾有企業群聚效應，建物屋齡相對較新、單價僅要市區半價等優勢，成為台北市商用不動產交易主力之一。

內科新廠辦大樓吸引企業移入置產，近年最大筆廠辦交易是台塑集團在 2018 年以 187 億元買下台北企業總部園區；隨著科技業持續回台，捷運東環段規劃陸續到位，為內湖科技廠辦交易再添動能。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，內湖科技園區、北投士林科技園區以及南港，是目前台北市的三個主要科技核心聚落，有別於南港及北士科正在起步或轉型階段，內科經歷 20 年發展，已成科技研發及企業總部重鎮，是科技大廠的鎖定的總部熱點。