〈聯亞新冠疫苗〉董座：持續與專家討論 取得國際認證決心不變

聯亞生技今 (22) 日舉行新冠疫苗 UB-612 感恩記者會，董事長王長怡表示，旗下開發的新冠疫苗 UB-612 雖然未通過國內緊急使用授權 (EUA)，但疫苗仍具高度安全性且可對抗 Delta 變異株，將持續與相關單位討論開發方向，取得國際認證決心不變。

聯亞新冠疫苗 UB-612 於上周一 (16 日) 未通過緊急使用授權，王長怡強調，近期持續與 CDE 等專家討論、評估未來疫苗設計，以及疫苗對 Delta 變異株的綜合抗體試驗，藉此完整呈現 UB-612 的優異性，取得國際認證決心不變。

王長怡指出，對於未通過審查結果感到遺憾，盼受試者能對聯亞疫苗有信心，繼續完成試驗，向法規單位證明疫苗有效，未來將提供受試者完整抗體群組輪廓測試。

王長怡表示，UB-612 有三大優勢，第一、疫苗中和抗體持久、半衰期達 195 天，也是目前時間最久的疫苗；第二、疫苗可中和大多病毒變異株，尤其對 Delta 病毒株仍保有和原始武漢株有相近的中和效價；第三、可精準產生 T 細胞免疫力，中和抗體濃度並不是保護力唯一或必要的因素。

王長怡指出，政府以原始病毒株中和抗體力價作為新冠疫苗 EUA 免疫橋接認定，也是最重要且唯一標準，不過目前全球病毒株已經不是原型株，因此緊急使用授權審查標準相當片面。

王長怡呼籲，政府在審查標準似乎有些匆忙，無法全面評估疫苗的免疫機制，應納入 T 細胞免疫力反應與其他數據，來賦予疫苗衡量標準。