〈觀察〉全球疫苗荒明年底才有望紓解 加速委託代工需求

隨著變種病毒侵襲，各國擬追加施打第三劑疫苗，疫苗廠產能已經滿到明年 4 月，預期至少要到明年底，全球疫苗荒才有望緩解，帶動委託代工需求暴增，加速產業發展。

全球疫情持續蔓延，新冠疫苗疫苗分配不均、需求量更吃緊，隨著變種病毒侵襲導致疫苗保護力受到質疑，部分國家政府也擬開追加第三劑新冠疫苗施打，在全球新冠疫苗需求暴增下，全球疫苗廠及委託代工製造廠產能，已經滿到明年第二季初，甚至排擠其他疫苗生產時程。

業界指出，疫苗生產製程複雜，須經過至少一年的認證時程，無法短期開出產能，因此疫苗荒近半年內將持續嚴峻，最快要到明年底，多數國家疫苗覆蓋率達一定程度，整體需求才有機會稍稍舒緩。

晟德董事長林榮錦坦言，國際疫苗廠持續尋找委外代工廠，不過藥廠注重產品品質與安全性，單一產品要分散到 5、6 家各國 GMP 廠且同時能維持產品品質非常困難，因此國際藥廠傾向單一公司或是單一生產線。

全球新冠疫苗供不應求狀況下，讓製藥委託代工需求再度掀起浪潮，並讓產值加速創高，醫材廠 BD 提到，目前全球醫藥委託代工製造市場，2027 年將達 1200 億美元，顯見未來 3-5 年製藥代工業務需求會相當強勁，產值將持續增加。

國光生 (4142-TW) 看準代工需求擴大產能，第二條產線已投產，總產能擴增至 1 億劑，國內外流感疫苗、海外充填代工訂單將陸續透過該產線製造，甚至已規劃第三、四條產線，搶攻千億元代工商機。

永昕二廠預計明年完工投產，年產能最大上看 10 億劑，可代工生產次單疫苗原液，有機會爭取美國諾瓦瓦克斯 (Novavax) 與法國賽諾菲 (Sanofi) 的次單位疫苗代工訂單。