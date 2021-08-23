【袁志峰專欄】市況不穩，高息股可跑赢大市

今天推介 - 中國移動 (941), 上日收市 $50.6

1) 股市前景

內地監管風險的不確性打擊投資者信心，港股上周四及周五急跌，成交激增，北向資金淨流出連續 2 日逾百億元人民幣，港元滙率轉弱，顯示有外資全面撤出中國及香港市場。全周計，恒指及恆生科指分別下跌 5.8% 及 10.5%，後者創新低。內地官媒發表有關互聯網處方用藥安全的文章引致 3 大線上醫療股急挫，反映市場信心脆弱。港股前景不明朗，短線操作需謹慎，建議關注績優股及國策支持的行業包括電動車、半導體、光伏及風電板塊。

今天推介是中國移動 (941) — 今年上半年業績勝預期，收入及盈利達 4436 億元 (人民幣 · 下同) 及 591 億元，同比增長 13.8% 及 6.0%，中期息增 6.5% 至 1.63 港元。期內，移動 ARPU 為 52.2 元，同比增長 3.8%，扭轉了自 2018 年以來的下滑趨勢。另外，公司計劃發行最多 9.65 億股人民幣股份，佔擴大後股份總數的 4.5%，預期集資達 560 億元，用作發展 5G 網絡建設，有利長遠業務增長。現價對應 2020 年度市盈利 8.0 倍，市淨率 0.76 倍，股息率 6.5 厘，估值吸引。維持買入建議，目標價 55.0 港元，止損價 48.0 港元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 75 點，早盤輾轉回落，最多曾跌 735 點，午後回穩，收報 24849 點，跌 466 點或 1.7%。成交額按日增 24% 至 2043 億元，7 月份日均成交額 1840 億元。港股通南向資金轉淨賣出約 42 億元，包括淨買入 16 億元騰訊 (700) 股份，淨賣出 4 億元美團 (3690) 及 15 億元藥明生物 (2269) 股份。8 月以來淨賣出 41 億元，7 月淨賣出 635 億元。全周計，恒指跌 5.8%。

藍籌股 11 升 45 跌 2 持平。萬洲國際 (288) 漲近 5%，為升幅最大藍籌。其次是領展 (723) 及新鴻基地產 (16) 升逾 1%、阿里健康 (241)、藥明生物 (2269) 及石藥集團 (1083) 跌逾 13%、7% 及 6%，為跌幅最大藍籌。金沙中國 (1928) 及銀河娛樂 (27) 跌逾 5%。中生制藥 (1177)、美團 (3690)、海底撈 (6862) 及碧桂園服務 (6098) 跌逾 4%。吉利汽車 (175) 及比亞迪 (1211) 跌逾 3%。

恒生科指跌 2.5% 創新低，收報 5895.96 點，成份股 7 升 23 跌。大型科技股漲跌不一，快手 (1024) 及騰訊 (700) 升 3% 及 1%，美團 (3690) 及網易 (9999) 跌逾 4%，阿里 (9988)、小米 (1810) 及京東 (9618) 跌逾 2%。平安好醫生 (1833)、京東健康 (6618) 及阿里健康 (241) 跌 13%-14%，為跌幅最大成份股。嗶哩嗶哩 (9626) 及眾安在線 (6060) 跌 5%。比亞迪電子 (285)、萬國數據 (9698) 及閱文集團 (772) 跌 4%。同程藝龍 (780) 升近 4%，為升幅最大成份股。金蝶國際 (268) 升逾 2%。全周計，恒生科指跌 10.5%。

板塊方面，電力及風電股逆市上升。華潤電力 (836) 及中國電力 (2380) 升 9% 及 3%。龍源電力 (916)、新天綠色能源 (182) 及金風科技 (2208) 升 1%-3%。線上醫療、醫藥、生物科技、濠賭、體育用品、餐飲、物管、黃金、港口及汽車股跑輸大市，跌幅居前。再鼎醫藥 (9688) 跌 13%，藥明生物 (2269)、百濟神州 (6160) 及信達生物 (1801) 跌 7%。李寧 (2331) 及安踏體育 (2020) 跌 6% 及 4%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 跌 5% 及 4%。華潤萬象生活 (1209)、世茂服務 (873) 及綠城服務 (2869) 跌 5%-6%。紫金礦業 (2899) 跌 6%。中遠海運港口 (1199) 及招商局港口 (144) 跌 7% 及 3%。

周五上証指數低開 0.7%，隨後震盪向下，午後最多曾跌 2.0%，尾市反彈，收報 3427.33 點，跌 1.1%。深証成指跌 1.6%，科創 50 指數跌 1.1%。滬深兩市總成交約 12500 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 300 億元。滬深股通北向資金轉淨賣出約 108 億元，8 月以來淨買入 9 億元，7 月淨買入 108 億元。全周計，上証指數跌 2.5%，深証成指跌 3.7%。

3) 宏觀 / 行業訊息

路透引述多位消息人士透露，中國監管當局正考慮向擁有大量數據的企業施壓，如欲前往美國上市，必須把數據治理及監管交予第三方企業。(信報)

恒生指數公司公布指數季度檢討結果，信義玻璃 (868)、李寧 (2331) 及招商銀行 (3968)，獲納入恒指成份股，交通銀行 (3328) 被剔出，故成份股數目將由現時的 58 隻增加至 60 隻。恒生科技指數加入攜程 (9961)，剔除新東方在綫 (1797)，成份股數目維持 30 隻。所有變動 9 月 6 日起生效。(信報)

4) 個股訊息

港交所 (388) 即將有首隻 A 股指數期貨合約產品面世。證監會周五宣布，批准港交所推出 A 股指數期貨合約，港交所隨即發公告稱，與國際指數公司 MSCI 簽訂授權協議，推出 MSCI 中國 A50 互聯互通指數期貨合約，首隻產品 10 月 18 日登場，產品具體內容在數周內公布。(信報)

中華煤氣 (3) 上半年賺 42 億元，增長 57.5%，每股盈利 22.5 仙，維持派中期息 12 仙。(信報)

騰訊控股 (700) 周五回購 24 萬股，每股作價介乎 412.6 元至 432.4 元，涉資 1.02 億元。(信報)



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