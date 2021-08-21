經部：指標大廠車用晶片供給年增60% 估Q4產業供需恢復平衡

媒體報導，三位美國參議員針對車用晶片短缺議題，致函我國駐美大使蕭美琴，希望我方進一步協助，對此，經濟部今 (21) 日回應表示，經濟部長王美花已親自聯繫我國半導體廠商，並透露主要廠商今年車用晶片產能將較去年擴增 60%，業界更評估，車用晶片供給將在第四季達到平衡。

經濟部表示，隨著歐美經濟景氣復甦，消費性電子、汽車產業需求大幅提升，連帶推升晶片需求，雖然全球車用晶片主要由外國垂直整合製造 (IDM) 廠商供應，我國半導體廠商也非主要供應商，但相關晶片製造商皆全力配合各國客戶，協助解決車用晶片問題。

因應晶片需求，經濟部指出，王美花已親自聯繫國內半導體廠商，以某主要業者為例，今年上半年就增加約 30% 的 MCU 出貨供車用晶片，預計全年增加的比例將較去年全年多 60%，相比疫情前也增加約 30%。

經濟部補充，雖然車用晶片產業鏈長且複雜，但在國內業界全力配合下，就晶片製造廠車用晶片生產部分，業界評估，供需可於今年第四季達到平衡。

經濟部表示，台灣半導體產業具備完整上、中、下游優勢，並長期與全球領先晶片業者及國際車用半導體業者合作，展望未來，也將持續協助廠商進行多元布局，並共同打造疫後經濟復甦與成長。