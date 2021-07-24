車用晶片短缺趨緩 專家：接下來將影響智慧型手機

產業高層和經濟學家表示，困擾全球的半導體短缺將持續到 2022 年，儘管車用晶片在業界努力下已逐漸恢復正常，但接下來可能影響智慧型手機的生產，連帶波及一系列電器和工業設備的供應問題。

ING 大中華區經濟學家彭藹嬈 (Iris Pang) 本周在路透全球市場論壇表示，汽車業今年遭受的打擊最大，但汽車業的供應可能很快改善，因為中國吸收台灣產能無法滿足的一些需求。

彭藹嬈說，由於先前停電和疫情打亂台灣工廠生產和港口營運，台灣半導體公司因此提高在中國積極建廠提高產能，晶片短缺也成為中國 GDP 成長 5% 的動力之一。

她預估，手機製造商將成為下一個面臨晶片供給中斷的領域。

彭藹嬈表示，台灣半導體業正在為汽車量身訂做晶片，因此短缺問題應該在幾周內解決，但其他電子產品的晶片短缺問題依然存在，這可能會延後一些新智慧型手機的出貨狀況。

此外，業內人士示警，現階段採購晶圓仍有難度，全球最大的半導體設備供應商艾司摩爾 (ASML-US) 本周上修營收財測，主因是台積電 (2330-TW) 、英特爾 (INTC-US) 等晶片巨頭積極提高產能而採購設備。

Akhan Semiconductor 執行長 Adam Khan 表示，大範圍的供應鏈緊縮可能會持續到 2022 年第二季。發展人工智慧超級運算的公司 Cerebras Systems 執行長 Andrew Feldman 也說，供應商新晶片和零組件的交貨時間長達 32 周。

彭藹嬈表示，加密貨幣礦工尋找收購二手晶片產品，意味著半導體短缺問題沒有消失。遠距工作以及對手機等電子產品需求不墜，晶片需求正在增加，預計也將刺激半導體產業的投資和業績成長。

截至今年迄今，費城半導體指數漲幅達 16%，優於那斯達克指數的 13% 漲幅。VLSI Research 執行長 Dan Hutcheson 表示，今年晶片產業可能會成長 21% 到 25%，電子業正處於 2010 年以來表現最佳的一年。