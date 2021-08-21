電動車潮流掀鎳礦爭奪戰 必和必拓、Fortescue兩大礦商拔刀相向

隨著電動車逐漸成為主流，汽車電池的必要原料鎳礦成為兵家必爭之地，兩大礦業巨頭必和必拓 (BHP Group)、 Fortescue 金屬集團正掀起一場礦床爭奪戰。

必和必拓 7 月與特斯拉敲定鎳供給長約後，宣布出價 2.6 億美元收購加拿大鎳礦商 Noront Resources 的鎳、銅礦床，並獲得 Noront 董事會的支持。

Noront 最大股東澳洲鐵礦砂富豪 Andrew Forrest 則在競標失利後 ，把目標指向澳洲鎳生產商 Western Areas，鎳礦礦源爭奪戰一觸即發。

Forrest 執掌的 Wyloo 金屬是 Noront 公司的大股東，為了阻撓這筆交易，Wyloo 周四表示將拒絕出售 Noront 25% 股份給必和必拓，且若 Noront 準備進行盡職調查，Wyloo 可能提出更高價碼重啟收購。

過去鎳礦都被用來製造不鏽鋼，如今隨著電動車興起，鎳礦因為是鋰電池的關鍵資源，重要性日益提高。鎳礦能讓電池容量增加，讓鈷的使用量降低，後者比起鎳不但成本高昂，供應鏈也不透明。

必和必拓的鎳礦布局

必和必拓對鎳的關注與 10 年前相比出現急劇轉變，原先該集團計劃退出鎳業務，專注於其他大宗商品，並於 2014 年出售澳洲 Nickel West 業務。但現在的必和必拓決定自化石燃料轉向其他前景大好的大宗商品，鎳金屬成為主要關鍵業務。

鐵礦砂富豪 Forrest 曾擔任 Fortescue 集團執行長，趁著上一波大宗商品超級周期的高峰，收購必和必拓位於澳洲西部的業務，強勢進入鐵礦砂市場，並創造一個力抗必和必拓和力拓「雙占」 (Duopoly) 地位的公司。目前 Fortescue 集團是繼必和必拓、力拓、淡水河谷之後，全球第四大礦商。

Forrest 長期以來對電池金屬抱有興趣，並矢言 5 年進入該業務的決心，Fortescue 集團目前已開始從事鎳礦開採工作。

Liberum Capital 大宗商品策略師 Tom Price 表示：「雖然 Fortescue 集團是一家鐵礦砂況商，但 Forrest 的事蹟正透露他總是有更大的計畫。」

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