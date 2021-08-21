三分鐘讀懂 Beta Finance：Alpha Finance Lab 孵化的 DeFi 衍生品市場

Beta Finance 通過提供借貸和做空功能以促進 DeFi 的穩定性增長，將於 8 月 18 日開始分兩階段啓動以太坊主網。

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撰文：一棵楊樹

本週三，加密貨幣衍生品市場 Beta Finance 將分兩階段正式啓動以太坊主網。作爲由跨鏈 DeFi 平臺 Alpha Finance Lab 孵化的鏈上無許可貨幣市場，它旨在創建一個涵蓋資產借貸和做空的無許可貨幣市場，用於對沖加密市場波動性，爲加密市場帶來穩定的收益可能。

Beta Finance 的兩大基本功能

Beta Financial 認爲加密市場的高波動性會不利於零售和機構用戶長期採用 DeFi ，同時也催生了過度的槓桿、恐慌性拋售和集中清算等負面報道「喜聞樂見」的現象，而這顯然對 DeFi 生態系統的長期穩定發展造成了傷害。

因此它致力於通過提供借貸和做空兩大基本功能版塊，使 DeFi 用戶能夠在鏈上實現資產賣空，以此對沖風險並促進 DeFi 的穩定性增長，從而抵消加密市場的波動性傷害。

借、貸

借款人可以存入抵押代幣進行借款，且借入的代幣將直接存入對應的 MetaMask 等錢包，借款人能夠隨時自由使用。

同樣地，貸款人也能夠將代幣存入 Beta 的貨幣市場賺取額外的收益，一旦用戶與貨幣市場互動並借出其代幣，他們將獲得代表他們在貸款池中計息股份的 bTokens。

貸款人通過兌換持有 bTokens 以接收他們在貸款池中的存款和以貸款代幣支付的已賺取的利息，同時每個代幣只有一個貸款池，因此貸款人總是在協議內爲借出的代幣賺取最大的收益。

做空

借款人可在 Beta 的貨幣市場爲對應資產頭寸添加抵押品來進行做空，且按規劃 Beta Finance 將首先支持 ETH、USDT、USDC 和 DAI 作爲抵押品，其餘補充資產的支持清單將在第二階段啓動後向社區提交提案以供投票決定。

同時在開啓空頭頭寸時，Beta Financial 將立即將賣空的代幣換成提供的抵押品代幣，並將從 Swap 中（在 Uniswap V2、Uniswap V3 或基於用戶規範的 SushiSwap 進行）獲得的額外抵押品退還給借款人，這意味着空頭頭寸抵押品 = Swap 得到的抵押品-賣空代幣所提供的抵押品。

Beta Finance 有何特性？

Beta Financial 致力於幫助 DeFi 用戶從其資產中賺取額外的高收益，同時獲得覆蓋所有加密資產的無縫且集成的賣空體驗。

集成且無縫地一鍵式賣出體驗

Beta Financial 提供了一個簡單的儀表盤來管理用戶的所有資產和操作。以做空爲例，用戶只要提供抵押品，就可直接填寫做空的資產金額並確認交易。

填寫完成後單擊一下按鈕，Beta 便會通過協議上的貨幣市場自動借入對應空頭資產併發起空頭頭寸，用戶無需與多個協議進行交互，也省下了執行多個高額 Gas 費用的交易，爲 DeFi 用戶提供了集成和無縫的一鍵式賣空體驗。

覆蓋長尾資產

目前 DeFi 用戶在賣空時的選擇往往有限，因爲啓動空頭頭寸需要首先借入加密資產做空，因此做空的資產必須先存在對應的貨幣市場。

但市面上加密資產貨幣市場所支持的代幣數量有限，大約不到 30 個，且基本都是受歡迎、波動性較小的主流資產，波動性較大的長尾資產（交易者更有可能做空）則往往不受支持。

Beta Finance 就專門針對長尾資產的這個做空痛點，提供了可安全地覆蓋所有代幣的貨幣市場，也即 Beta Finance 提供的可做空對象包含了流行的主流資產和被忽視的長尾資產。

同時 Beta 的無需許可特性也允許任何人、任何地方、任何時間爲任何加密資產創建貨幣市場，這樣隨着 DeFi 生態系統變得越來越大，可以幫助 Beta Finance 創建一個隨之不斷擴展的貨幣市場。

五種收益策略

Beta Finance 目前有 5 種執行難度呈梯度分佈的 DeFi 策略，可以較爲有效地滿足交易者、DeFi 農民和其他 DeFi 用戶不同的收益需求。

借貸資產

如果用戶想通過手中的代幣賺取額外的收益，那可以將代幣直接存入 Beta 市場，獲得代表借出資金和累積貸款利息的 bTokens。

這樣用戶就可以被動地從其他用戶那裏賺取利息，同時由於 Beta Finance 允許用戶使用 Beta 無需許可地創建貨幣市場，因此任何加密貨幣都可以拿來計息獲取收益。

做空資產

如果用戶認爲某種加密貨幣的價格會下降，就可以通過 Beta Finance 建議對應的空頭頭寸——只要 Beta 有該加密貨幣的貨幣市場或流動性，就可以輕鬆地在 Beta 上做空它，當然前提是用戶提供了足夠的抵押品。

「Delta-中性」 Farming

在金融中，「Delta-中性」是指若干相關金融資產的投資組合，其中當標的資產價值發生微小變化時，投資組合價值保持不變。

通常在 DeFi 中進行 Farming 時，我們都希望減少農業資產的價格波動風險，所以大家普遍更喜歡波動性較小的穩定幣農場。不過大多數穩定幣池往往都被超額認購，且仍然受到其它資產波動的影響，這個時候其實就可以通過做空用來耕種的資產，來在非穩定幣農場池中模仿穩定幣農場的 Farming 行爲。

例如，我們想要耕種 APY 收益爲 1200% 的 SHIB ，但手裏卻只有 10 萬 USDT 而非 SHIB，按理說只能購買並獲得 SHIB 才能獲取對應的農業收益。

這時就可以購買 3 萬美元的 SHIB，同時使用 7 萬 USDT 作爲抵押品在 Beta 上做空 3 萬美元的 SHIB，只要抵押資產完全覆蓋借入資產，並維持 LTV 要求，那持有的頭寸此時就是「Delta-中性」的。

這就意味着通過保持 「Delta-中性」頭寸，用戶可以賺取 SHIB 農業 APY 和 Beta SHIB 借貸 APY 之間的差額。

DEX-CEX 套利

目前，DEX 和 CEX 之間的套利只有在代幣在 CEX 相對於 DEX 的溢價時才能實現。在這種情況下，用戶可在 DEX 上買入現貨，同時在 CEX 上賣空，反之則是不可能的，因爲大多數代幣目前不能在 DEX 上做空。

這也導致 DEX 對 CEX 上市的保證金代幣持續溢價，而使用 Beta Finance 則可以實現反向案例中的套利，因爲它允許在 DEX 上賣空。

例如，代幣 A 在 SushiSwap 上的價格比在 CEX 上的價格高出 10%，但我們又不想承擔從 CEX 提取 A 然後在 DEX 上出售它的風險，因爲在此期間價格可能會發生重大變化。

那就可以通過在 Beta 上賣空 A 並同時在 CEX 購買來輕鬆實現鎖定利潤套利——先在 Beta 上以 11000 美元的價格賣空了 A，同時在 CEX 上購買了 10000 美元的 A，這樣就實現了 1000 美元的套利（不考慮借貸和轉賬費用），我們就有足夠的時間將 A 從 CEX 轉移到 Beta 來償還債務最終獲取收益。

價差交易

價差交易是一種交易策略，包括購買資產和出售其相關衍生品（例如，購買 BTC 和出售相應的季度未來合約），它可以是多頭交易也可以是空頭交易。

例如由於清算事件，交易所中 SUSHI 的季度合約價格爲 7.80 美元，與現貨 SUSHI 的 8 美元相比存在折價。

那就可以做多 SUSHI 季度合約，同時在 Beta 做空 SUSHI 現貨，則這套投資組合可獲利 0.20 美元——當合約與現貨最終價格趨同時，0.20 美元即爲最終價差利潤，反之則操作亦然。

投融資和路線規劃

7 月 9 日，Beta Finance 宣佈獲戰略投資，投資金額未披露，投資方包括 Spartan Group、ParaFi Capital、Multicoin Capital、DeFiance Capital 和 Delphi Digital。

8 月 12 日，Beta Finance 宣佈智能合約代碼已由安全審計機構 OpenZepelin 和 PeckShield 完成審計，並公佈了項目安全框架的四大支柱：

持續進行內部代碼審查；

要求領先的安全審計人員進行外部審查；

納入實時監控服務；

推出漏洞賞金獎勵計劃；

這一切都是在爲 8 月 18 日的以太坊主網啓動做準備，根據 Beta Finance 規劃，第一階段從 8 月 18 日開始，將允許用戶在市場借入、借出和做空資產；而第二階段，用戶將能夠無許可和自動地創建代幣貨幣市場，並即時在所有市場借入、借入和做空資產。

同時代幣 BETA 將不會在第一階段推出，而是稍後發佈，將針對早期地用戶進行追溯性空投獎勵。