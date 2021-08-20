我Q2金融帳淨流出逾250億美元 創3年半來單季最多

台灣央行今 (20) 日公布我國第二季國際收支帳統計，其中，經常帳順差達 280.4 億美元，創單季次高，僅次於去年第三季，不過，由於金融帳淨資產增加 (金融帳淨流出)250.7 億美元，創 2018 年第一季以來最多，使國際收支僅順差 36.2 億美元，寫下 8 個季度來低點，央行解釋，此應解讀為回到長期穩定的變動狀況。

央行強調，經常帳有順差的國家，如中國、日本、南韓、德國、泰國和台灣等，其金融帳淨資產多呈增加。

央行統計，第二季經常帳順差年增 70.2 億美元，其中，商品貿易順差 221.7 億美元，年增 59.7 億美元。

央行進一步說明，第二季商品出口收入 1103 億美元，年增 308.8 億美元，而商品進口支出 881.3 億美元，年增 249.1 億美元，雙創單季新高，反映遠距商機、新興科技應用需求延續，帶動資通訊產品、電子零組件的出口表現。

同時，隨著全球各國陸續解封、經濟復甦，我國機械、運輸工具、基本金屬和塑橡膠產品出口熱絡。

而進口創下歷年新高，則是反映國際原物料價格上揚。

另一方面，服務收支順差 25.2 億美元，年增 15.8 億美元，創單季次高，僅次於第一季，則是因貨運收入增加，其中，無論是海運或空運業務均創單季新高。

此外，金融帳中，第二季證券投資淨資產增加 229.3 億美元，其中，居民對外證券投資淨增加 221.6 億美元，非居民證券投資淨減少 7.6 億美元。

央行指出，第二季金融帳中變化較大的主要是證券投資，主要是因壽險業投資國外債券增加較多，而外資持有台股則呈現小幅度減少。

累計上半年，我國經常帳順差 541.6 億美元，金融帳淨資產增加 406.6 億美元，國際收支順差 141.7 億美元。