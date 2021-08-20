【Wen姐筆記】外資撤離台股？16000前哨戰開打 留意韭菜斷頭趕底

台股空頭慣性未能逆轉，反彈僅上演一日行情，昨日大盤再度重挫 450 點，加權指數以 16375.4 點作收，成交值增至 4383 億元。外資昨日單日大賣超 496 億元，狂賣權值股提款，打算撤離台股? 由於台股連跌，大盤融資維持率降至 148%，融資斷頭仍可能成為最後趕底的賣壓，提防 16000 前哨戰開打。16351 點如棄守，正式進入 16000 關卡前哨戰! 關鍵點位為 16183、16282 與 16422 點。

多方要化解持續探底危機，必須保住 16400 點城池，16400 點兩端哨站為 16422 與 16388 點，如能收復 16444 與 16500 點城池，多方才可望再次演出較強力的反撲。16500 點兩端哨站為 16486 與 16520 點。而 16555 點至 16600 點城池如能收復，下周拚止跌反彈的機率大增。16600 點兩端哨站為 16588 與 16622 點。

但如 16388 點未能收復，16351 為重要關鍵，棄守則進入 16000 點關卡保衛的前哨戰。須提防回測 16300 點與 16252 點。16300 兩端哨站為 16282 與 16313 點。如 16200 點與兩端哨站 16183 與 16222 點棄守，則正式進入 16000 點保衛戰。16154 點至 16100 點為多方 16000 關前最後防守區，16100 點兩端哨站為 16085 與 16123 點，16053 點空方 16000 點射門區! 16000 點關卡，兩端哨站為 15978 與 16023 點。

今日觀察重點為主要權值股的年線保衛戰，台積電與鴻海等，都較大盤弱勢，但外資大力砍殺之時，主要權值股也成為官股行庫護盤主要標的。台積電 549 為最後防線，鴻海則須力守百元關卡，台股才能免於被摜破 16000 點! 在空方控盤，清洗融資斷頭的趕底階段，仍勿貿然進場接刀! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)