〈台股盤前〉籌碼面鬆動多頭熄火 盤勢短線震盪壓力大

台股因美股走跌、外資提款走人指數一瀉千里，摜破 16500 點收在 16375 點，法人認為，台股這波跌勢主要是籌碼面所致，儘管有基本面支撐，但由於美股仍處於高檔拉回整理階段，短線須留意美股與資金動向走勢。

美國聯準會釋出縮表訊息，拖累美股走勢，台股雖有官股、投信內資買超，但仍不敵外資大舉倒貨，在缺乏權值股撐盤、傳產、金融同步熄火下，大盤指數一路跌破季線、半年線。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，這波台股下跌主要由籌碼面引起，但就基本面來看，台股企業獲利持續上修趨勢並未改變，整體企業獲利成長年增率可望達 50% 以上，而台股本益比不僅低於近 5 年均值，也低於其他亞洲國家與成熟國家，加上企業財報普遍優於預期與電子旺季加持，在企業獲利強勁支持下，台股基本面無虞，預期近期的修正將吸引逢低買盤入場。

葉獻文表示，儘管 Delta 病毒在東南亞持續蔓延，導致台廠製造業下游廠商出貨產生遞延，然而隨防疫力道與疫苗接種率提升，預期出貨遞延現象將可逐步緩解。

另外，目前全球半導體產能持續吃緊，加上晶圓代工供應鏈再傳出第四季漲價潮，成熟製程報價在第四季亦持續上揚，顯示全速升溫的終端需求量能不減。

隨著指數一路失守季線、半年線，現在只剩年線 15454.14 點未跌破，葉獻文認為，現階段可觀察美股費城半導體指數，只要仍位於 2840 點以上、今年以來下方支撐，顯示半導體整體態勢仍走強，台股仍有投資空間可期。

