〈台股盤中〉中小型股力撐大盤 高低震盪逾250點

美股四大指數昨 (19) 日漲跌互見，台股今 (20) 日早盤一度開高大漲逾百點，站回 16500 點關卡，但受電子權值股反彈無力，午盤前震盪翻黑下挫，最低來到 16248 點，高低震盪逾 250 點，午盤前中小型股逆勢撐盤，大盤維持平盤震盪，預估成交量則較昨日萎縮估達 3500 億元。

觀察電子權值表現，台積電連日走弱，早盤跌幅接近 1%，回測年線支撐，拖累大盤走弱，聯發科、上銀、世界、力旺、台達電等跌幅均接近 1%，台塑四寶、金融類股也都壓在盤下，鴻海、大立光則力守盤上。

盤面上航運族群逆勢抗跌，航運三雄中，長榮漲逾 3%，萬海、陽明也都力守盤上，建新國際更大漲逾半根停板，四維航、志信、新興、慧洋 - KY、台驊投控、中櫃等表現也不俗，相對大盤強勢。

中小型股也相對活潑，美國擬擴大太陽能關稅範圍至東南亞，以確保中國廠商無法規避關稅，屆時台廠可望優先受惠，相關族群中，聯合再生、國碩、碩禾、達能、漲幅均超過 3%，茂迪、安集、太極漲幅也均超過 2%。

另一方面，生技族群也有零星資金點火，國光生宣布與全球醫療技術公司 BD 簽訂合作備忘錄 (MOU)，將整合上下游供應鏈，最快年底前可望看到綜效，也激勵早盤亮燈漲停，其他生技股，杏輝、杏國、高端疫苗、中化生表現也不俗。

盤面弱勢族群，面板族群再度受報價回跌利空襲擊，面板雙虎友達、群創均重挫近 3%，彩晶跌幅也達 2%，偏光板廠明基材、誠美材則呈現漲跌互見。

由於台股連日下跌回檔，盤面多頭人氣渙散，走勢也相對國際股市疲弱，加上美股也處在高檔拉回整理階段，若短期落底訊號尚未出現，預期盤勢將維持震盪整理格局。