操盤手看台股：資金持續集中 電子、航運怎麼選多方股？

近期提及目前的台股跌勢與失去資金動能有關。原先是當沖降稅政策不明的干擾，結果在行政院拍板，當沖降稅將延長 3 年之際，美聯準會隨即拋出進一步的試探動作衝擊全球，一波未平一波又起。根據美國聯準會所釋出的 7 月會議紀錄，內容首次出現自疫情以來明確討論減碼購債 (Taper) 的議題，一旦經濟復甦符合預期，今年內放緩購債的機率升高。原本維持寬鬆的全球資金面出現收緊的疑慮，該消息一出，美元指數升至近 5 個月新高，而台股自然再度探底，台積電、鴻海、國巨等權值電子股，一早即摜破 8/18 日低點，進而拖累台股反彈氣勢，日 K 線收長黑，最低來到再創波段新低。

短線上，8/18 日大盤還差 44 點才能算是日出線，日出前尚不能算止穩，要觀察 8/18 日低點能否守穩，結果差一點差很多！8/19 日指數不僅如預期有隔日沖賣壓出籠，還有跌破前一日低點的停損賣壓 (以權值電子為主) 齊出。之前提到後續要看何時能夠連續三日不破底，盤勢才算初步止穩；而本波大盤自 8/5 日見高以來，僅有 8/12 日未曾見低點，至今仍是頻頻見到新低，顯示下跌慣性未變。這次下跌與今年 5 月不同之處在於前一次屬於急跌，並且資金動能沒有疑慮；這次 (今年 8 月) 屬於緩跌，並且資金動能出現疑慮，故在後續反攻的走勢將會有所不同。當前由於 7/28 日低點 16893 點，跌破後未能迅速站回，後續有成為頸線的潛在風險，擬定操作策略時，要納入進一步下跌的可能性。

大盤未能見到日出線，故資金往有日出線的個股集中，特別是下半年營運將優於上半年的族群，近期股價普遍強勢。一路看好的電動車產業，受惠於各家車廠積極投入，對於電池材料需求提升，車用電池材料的美琪瑪、康普、聚和、明基材等，近日股價維持強勢，當中美琪瑪更創下波段新高。至於近日提到半導體製程不斷微縮後，測試介面需求增溫，相關的旺矽、雍智等下半年營運看升，股價相對有守。另外，LED 驅動 IC 的聚積，隨著前景看好，股價也續創新高。

受惠 BDI 指數走高，本季營運看俏的散裝航運股，如中航、台航等，股價持續向上。後續可觀察跨入散裝航運多年的化工廠─東鹼 (1708-TW) 旗下散裝航運業務占營收近 4 成，擁有 15 艘輕便型船。過去由於市況不佳，全球對輕便型船舶投資偏低，故供給受限；近期由於美國基建、大陸穀物需求推升，BHSI 指數走高，7 月至今上漲逾 2 成，助其以高價換長約推升獲利，上半年 EPS 達 0.8 元，超越去年全年 0.76 元，下半年營運向上，可進一步追蹤。對於一個操盤手而言，操作的重點一直在個股，目前在盤面強弱分明下，資金將會進一步集中化，找出這些股票即是關鍵，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。



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