外資賣超金額創史上第六大 提款台積電逾124億元

台股今 (19) 日終場重挫 450 點，收最低 16375 點，創三個月新低，外資大舉撤資、狂賣 501 億元，賣超金額創下史上第六大，包括晶圓代工雙雄台積電與聯電、貨櫃三雄、鴻海皆成為提款對象，其中，外資賣超台積電金額就超過 124 億元。

三大法人今日合計賣超 547.87 億元，外資賣超 501.43 億元、投信買超 9.4 億元、自營商賣超 55.79 億元；期貨方面，隨著台股大跌，外資回補多單，空單未平倉口數降至 23836 口，空單水位降至 5 月 27 以來的新低。

外資今日瞄準電子權值股進行提款，包括台積電、鴻海、聯電，賣超張數均破 1.8 萬張，面板雙虎群創、友達也因產業前景有雜音，張數高達 4.5 萬張以上，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海也有 1 萬張以上，其餘如中鋼、元大台灣 50、國泰台灣 5G + 等也入列賣超前 10 名。

外資買超鎖定金融股，買超前 10 名就有 6 檔金融股，包括國泰金、元大金、永豐金、玉山金、華南金及臺企銀，張數皆超過 3000 張，其餘如大同、長榮航、大成鋼與台玻也獲青睞。

投信、自營商雙雙賣超傳產龍頭股，包括中鋼與台玻，不過雙方對於聯電看法不一，投信加碼 1999 張、自營商則大賣 8865 張。