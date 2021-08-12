駭客主動還錢！這可能是DeFi史上最大加密貨幣竊盜案

週二 (11 日) 網路駭客從 PolyNetwork 竊盜約 6 億美元的加密貨幣，這可能創下去中心化金融 (DeFi) 史上最大盜竊案，週三 (12 日) 卻發生了驚人的轉折，駭客承諾歸還所有資金。

週二 DeFi 跨鏈協議 Poly Network 證實遭到駭客攻擊，損失了以太幣（ETH）、幣安智能鏈 (BSC) 等總計高達 6 億美元的加密貨幣，這可能創下了 DeFi 史上最大盜竊案。

去中心化金融 DeFi（Decentralized Finance）透過開源且去中心化的區塊鏈平台，創建一個開放和透明的金融體系，解決傳統金融體系的弊病，消除繁瑣的手續與交易成本，已成為區塊鏈應用中最熱門的新趨勢。

Poly Network 隨後揚言將採取法律行動，並敦促駭客歸還資產。

週三駭客與 Poly Network 聯絡準備返還資金，並解釋當初攻擊動機純粹是因為好玩。截至台灣時間周三晚間 11 點左右，有大約 2.58 億美元已退回。

區塊鏈分析公司 Elliptic 的首席科學家 Tom Robinson 認為：「駭客還錢的舉措表明，即便他們能竊取加密資產，但由於區塊鏈的透明度和區塊鏈分析的使用，洗錢和兌現也極其困難。」

根據加密貨幣情報公司 CipherTrace 數據顯示，年初至 7 月，與 DeFi 相關的駭客攻擊竊取金額達 3.61 億美元，比 2020 年全年增長近 3 倍。

與 DeFi 相關的欺詐數量也在增加。今年前 7 個月，該數字佔加密欺詐總量的 54%，而去年全年為 3%。