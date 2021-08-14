加密貨幣有看頭？英特爾披露第二季Coinbase持股80萬美元

晶片巨頭英特爾似乎也看好加密貨幣的發展，根據最新披露的資訊，英特爾買入加密貨幣交易所 Coinbase Global 的股票。

英特爾 (INTC-US) 週五 (13 日) 披露，截至 6 月底，公司持有 Coinbase (COIN-US) 3014 股。英特爾第一季底披露的資料中，未見該持股，Coinbase 自 4 月起才透過直接上市開始公開交易。

但英特爾也可能在 Coinbase 公開交易前就投資了該公司。監管文件只要求上市公司對持股 5% 或以上進行權益披露。英特爾沒有立即回應對該投資的置評請求。

英特爾這筆 Coinbase 持股相對較小，以最近交易價格 264.60 美元計算，約莫價值 80 萬美元，但英特爾有義務向 SEC 披露該持股，因為英特爾持有超過 1 億美元的公開交易投資。

截至 6 月 30 日，英特爾最大的投資是 570 萬股 McAfee (MCFE-US) 和 139780 股 MaxLinear (MXL-US)。《巴倫周刊》在 5 月份報導稱，英特爾投資了支付處理公司 Shift4 Payments (FOUR-US)。

雖然加密貨幣能否視為投資仍是立法者要處理的問題，但隨著交易量和交易營收持續增長，根據 Coinbase 本月稍早發布的財報，Coinbase 第二季表現強勁。

Coinbase 週五上漲 4.75 美元或 1.85%，收 261.25 美元，盤後續揚 1% 以上，報 264 美元。