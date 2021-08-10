加密貨幣大反攻！比特幣3周飆44% 相關ETF也水漲船高

比特幣等加密貨幣近期強勢反彈，在參議院就基建法案中加密貨幣修正法案表決前，比特幣正處於 5 月份以來高點，其他區塊鏈產業的 ETF 也水漲船高。

比特幣周一 (9 日) 突破 46000 美元，周漲幅逾 5%，自 7 月 19 日當周以來至今已反彈 44.7%。以太幣更飆漲近 64% ，周一達 3100 美元。

其他區塊鏈相關 ETF 也大漲，全球規模最大、成立最久 Amplify 轉型數據共享主動型 ETF (BLOK-US) 過去七天上漲 13.4%。

此外，資產規模 3700 萬美元的 VanEck Vectors 數位轉型 ETF (DAPP-US) 暴漲 24%，資產規模 6600 萬美元的 Bitwise 加密行業創新者 ETF (BITQ-US) 漲 21%。

這些 ETF 都高度聚焦於加密產業，市場預計有 20 至 50 檔股票將自該產業的蓬勃發展中獲利，其中包括比特幣礦工、交易所、保管、開發私人區塊鏈，甚至是晶圓製造商和礦場倉庫供應商。

儘管這些 ETF 走勢多與比特幣一致，但波動性相對較小。這些 ETF 能在比特幣 ETF 准許推出前，為市場提供投資加密產業的管道。不過，這些 ETF 成分股配置仍有所不同，Amplify 的 ETF 主要是主動式基金，其持有的 43 隻股票是所有相關 ETF 中最多樣化的。

而 VanEck 和 Bitwise ETF 則是指數型基金，前者追蹤 MVIS 全球數位資產指數，後者追蹤 Bitwise 加密創新 30 指數。兩者投資組合有超過 70% 的重疊，但 VanEck 的手續費低 0.2%。

美國參議院兩黨小組日前提議對加密貨幣交易課稅，為基建法案謀求 280 億美元的收入，不過條款要求所有「中介者」(broker) 必須向國稅局 (IRS) 報稅，意味著礦工、軟體開發人員、利益相關者都可能被列為課稅對象，引發幣圈反對。

為了減輕幣圈疑慮，參議院推出修正案縮小監管範圍，以免扼殺產業創新。加密貨幣產業主張，原本的修正案把礦工和利益相關者排除在中介者之外，並且獲得財長葉倫的支持。

除了嚴格法規限制有望更改外，美國證券交易委員會 (SEC) 也開始開放更多加密產業金融產品，近期比特幣策略專業基金 (BTCFX-US) 准許推出，不過市場還是引頸期盼比特幣 ETF，以避免期貨交易機制的風險。