【袁志峰專欄】港股前景不明朗，宜觀望

今天推介 - 中芯國際 (981), 上日收市 $23.40

1) 股市前景

憂慮美國聯儲局縮減買債規模及中國加強監管互聯網企業，港股昨日顯著回調，成交激增，跌勢全面，北向資金淨流出逾百億元人民幣，反映有外資全面撤出中國及香港市場。恒指及恆生科指分別下跌 2.1% 及 2.9%，後者創新低，南向資金大額淨沽售騰訊 (700) 及美團(3690)。港股前景不明朗，短線操作需謹慎，建議關注績優股及國策支持的行業包括電動車、半導體、光伏及風電板塊。

今天推介是中芯國際 (981) — 二季度業績優於預期，行業受政府高度支持，盈利增長前景亮麗，估值吸引。今年二季度盈利 6.88 億元 (美元 ‧ 下同)，按年增長 3.99 倍。期內，收入 13.44 億元，按季增長 21.8%，按年升 43.2%；毛利率為 30.1%。管理層預期三季度銷售收入按季增長 2% 到 4%，毛利率預期在 32% 到 34% 之間。全年銷售收入增長目標和毛利率目標上調到 30% 左右。現價對應市賬率 1.56 倍，估值吸引，建議買入，目標價 27.0 元，止損價 22.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 79 點，早盤輾轉回落，午後跌幅擴大，最多曾跌 683 點，尾市反彈，收報 25316 點，跌 550 點或 2.1%。成交額按日增 23% 至 1649 億元，7 月份日均成交額 1840 億元。港股通南向資金轉淨賣出約 39 億元，包括淨賣出 27 億元騰訊 (700) 及 17 億元美團 (3690) 股份。8 月以來淨買入 1 億元，7 月淨賣出 635 億元。

藍籌股 10 升 46 跌 2 持平。中生制藥 (1177)、吉利汽車(175) 及安踏體育 (2020) 升逾 2%，為升幅最大藍籌。其次是創科實業 (669)、申洲國際(2313) 及藥明生物 (2269) 升逾 1%。美團 (3690) 及萬洲國際 (288) 跌逾 7% 及 6%，為跌幅最大藍籌。中國平安 (2318)、恒安國際(1044)、阿里(9988) 及中石油 (857) 跌逾 5%。碧桂園 (2007) 跌近 5%。碧桂園服務 (6098) 及騰訊 (700) 跌逾 3%。龍湖集團 (960)、華潤置地(1109)、中國海外發展(688) 及中石化 (386) 跌 3%。

恒生科指跌 2.9% 創新低，成份股 5 升 25 跌。大型科技股全線下跌，小米 (1810)、京東(9618)、網易(9999) 及百度 (9888) 跌逾 2%。美團 (3690) 及快手 (1024) 跌逾 7%，為跌幅最大成份股。其次是阿里 (9988) 及聯想 (992) 跌逾 5%。萬國數據 (9698) 跌近 5%。新東方在線 (1797)、海爾智家(6690) 及平安好醫生 (1833) 跌逾 3%。金蝶國際 (268) 升逾 8%，為升幅最大成份股。閱文集團 (772) 及微盟 (2013) 升 1%。

板塊方面，汽車及電力股逆市上升。長城汽車 (2333) 及吉利汽車 (175) 升逾 3% 及 2%。華能國際 (902) 及中國電力 (2380) 升逾 8% 及 3%。內房、物管、內險、石油、鋼鐵、有色金屬、啤酒股跑輸大市，跌幅居前。融創中國 (1918)、中國恒大(3333) 及世茂集團 (813) 跌 5%-7%。融創服務 (1516)、恒大物業(6666) 及中海物業 (2669) 跌 5%-7%。中國太保 (2601)、中國太平(966) 及新華保險 (1336) 跌逾 3%。鞍鋼 (347) 及重鋼 (1053) 跌 4%-5%。紫金礦業 (2899)、中國鋁業(2600) 及江西銅業 (358) 跌 4%-8%。百威亞太 (1876) 及青島啤酒 (168) 跌 4%-5%。

周四上証指數低開 0.3%，早盤受壓回落，最多曾跌 1.1%，午後反彈，跌幅曾收窄至 0.1%，尾市再次偏軟，收報 3465.55 點，跌 0.6%。深証成指升 0.2%，科創 50 指數升 2.5%。滬深兩市總成交約 12200 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 200 億元。滬深股通北向資金轉淨賣出約 108 億元，8 月以來淨買入 117 億元，7 月淨買入 108 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

彭博引述知情人士透露，美國證券交易委員會 (SEC) 已要求申請在該國上市的中國公司就離岸架構等問題給出更加詳細的答案。知情人士稱，SEC 的許多問題都集中在所謂的可變利益實體 (VIE) 上。新申請上市公司要回答的問題可能會比本月前多出 20 條。(信報)

4) 個股訊息

中海油 (883) 公布，截至 6 月底止上半年業績，股東應佔溢利 333.3 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年升 2.21 倍，每股盈利 0.75 元，派息 0.3 港元，按年增長 50%。期內，收入 1102.3 億元，按年增長 47.8%。上半年，油氣淨產量再創歷史新高，達 2.781 億桶油當量，按年增長 7.9% 。(信報)

路透引述消息人士指出，中國恒大 (3333) 正與小米 (1810) 及多家深圳國有背景投資公司討論出售電動車業務股權。(信報)

中國聯通 (762) 公布，截至今年 6 月底止，中期盈利 91.67 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 21.1%，每股盈利 0.3 元，派中期息 0.12 元。期內，收入 1641.7 億元，按年升 9.2%。(信報)

騰訊 (700) 公布，為踐行企業發展使命，在高質量發展中促進共同富裕，繼投入 500 億元 (人民幣 ‧ 下同) 啟動「可持續社會價值創新」戰略後，騰訊增加 500 億元資金，啟動「共同富裕專項計劃」，並深入結合自身的數字和科技能力，在諸如鄉村振興、低收入人群增收、基層醫療體系完善、教育均衡發展等民生領域提供持續助力。(信報)

嗶哩嗶哩 (9626) 公布，截至今年 6 月底止，第二季經調整淨虧損 8.58 億元(人民幣 · 下同)，去年同期經調整淨虧損 4.76 億元。期內，淨營業額總額 44.95 億元，按年升 71.7%。第二季月均活躍用戶達 2.37 億，按年增加 38%。平均每月付費用戶達 2090 萬，上升 62%。(信報)

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