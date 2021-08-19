昨融資未減反增，指數跌破支撐，靜待止穩訊號出現

先前提醒大家「若融資仍無大幅度縮減，則短線仍不可掉以輕心」

指數本日大跌 450 點收在 16375 點，成交量為 4312.77 億，

本日量能持續增溫，但卻呈現價跌量增，為隱憂之一。

在國際股市普遍呈現疲弱下，本日盤面族群幾乎無一倖免，昨日主要是以中小類股為殺盤重心，本日則為權值類股。強勢如航運在本日走弱，尾盤跌幅擴大，電子權值股也全面熄火，指數也跌破支撐收在今低位置，顯現市場信心依舊不足。

<個股觀察>

本日除航運走弱外，其中個災區就屬被動元件群

受到消息面影響，龍頭股國巨在今天相當弱勢，盤中一度逼近跌停

連帶使得其他被動元件相關個股普片呈現弱勢，短天期均線也暫時呈現空頭排列

目前大勢不穩，不建議投資人彎腰撿鑽石。

近來美琪瑪相當強勢，成為市場關注焦點

市場普遍認為得電池者得天下，當盤勢不好時總會有一切強勢股領頭

美琪瑪本波段也大漲６、７成，漲多就是最大的利空，需要小心風險喲

其餘車用電池概念股如康普等也是可以留意觀察的方向。

三大法人一共賣超 541 億，值得注意的是，外資雖在現貨市場賣超 501 億，但在期貨空單回補相當多，本日重挫，應能使得許多融資浮額殺出，融資增減也會是一大觀察指標，此外大盤也可能透過下殺取量來止穩，投資人在此期間仍可觀察留意基本面好且相對有撐的個股。

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