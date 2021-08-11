新加坡疫苗接種腳步快 上修今年GDP成長率

新加坡貿工部周三 (11 日) 表示以疫苗接種加速為由，把 2021 年經濟成長率預測區間提高為 6% 至 7%，高於先前預測的 4% 到 6%。新加坡金融管理局 (MAS，央行) 表示，目前貨幣政策合宜，沒有更動考量。

貿工部也公布，第 2 季國內生產毛額 (GDP) 與去年同期相比成長 14.7%，高於先前公布的 14.3%，以及分析師預測的 14.2%。若與疫情尚未爆發的 2019 年第 2 季相比，GDP 仍萎縮 0.6%。

第 2 季經季節調整的 GDP 較前季下滑 1.8%，陷入萎縮，與第 1 季的成長 3.3% 形成鮮明對比。

貿工部部長 Gabriel Lim 說：「新加坡不像全球經濟受到嚴重打擊，下半年可望延續逐漸復甦的腳步，主要是因為出口導向產業支撐。」

完整接種疫苗人口已超過 7 成

此外，Lim 表示，新加坡疫苗接種率持續上升，使本土疫情趨緩，並得以解除國內和邊境管制解除，都幫助支撐國內消費性產業的復甦，同時減緩仰賴移工產業面臨的缺工問題。

但 Lim 也說，旅遊業和航空業的復甦步調將比原本預期更緩慢，就算到了今年年底，兩大產業的景氣仍將遠低於疫情爆發前水準。

新加坡周二宣布對完整接種疫苗者放寬防疫措施，餐廳內用人數最多五人一桌，大型活動最多允許 500 人參與。目前該國疫苗涵蓋率已經超過七成，預估 9 月涵蓋率可達到八成，屆時將放寬防疫措施，可望重開邊境，允許民眾旅行。

新加坡央行最近一次在 4 月開會，當時決議保持貨幣寬鬆政策不變，下一次將在 10 月召開例行會議。該央行一名官員周三表示，目前政策合宜。

經濟學家目前預期新加坡央行 10 月仍將按兵不動，因為國內通膨仍溫和，而且還需要繼續評估疫苗對抗變種病毒的成效。

巴克萊經濟學家 Brian Tan 說，10 月保持政策不變，是為了保留政策迴旋空間，並且替明年 4 月收緊政策的可能性做準備。

HL Bank 資深債券策略師 Jeff Ng 認為，接下來到明年年底之前，新加坡經濟將處於疫情後的復甦階段。