以太幣連本周資金外流達5,000萬美元 創歷史新高

數位資產管理公司 Coinshare 周一（28 日）公布的最新數據顯示，以太幣投資產品和基金已連續 4 周資金外流，在本周流出金額達 5,000 萬美元，改寫歷史新高。

以太幣 6 月以來貶值約 22%，但周一價格走揚，至截稿前報 2,123 美元，24 小時內上漲 5.4%。

資金除了從以太幣外流，比特幣也出現少量的流出，總金額為 130 萬美元，這是連續第 7 周的資金流出。今年迄今為止，比特幣資金流出總額約 4.9 億美元。

比特幣自 4 月中旬創下略低於 65,000 美元高點的歷史高點，迄今下跌近 46%，至截稿前比特幣價格報 34,889.55 美元，24 小時內上漲 1.53%。

加密貨幣衍生商品交易所 Delta exchange 執行長 Pankaj Balan 表示：「我們預計比特幣整合將在未來幾周繼續進行，除非有重大的決定。」

他表示，如果全球宏觀環境因全球流動性放緩而惡化，預計比特幣可能跌破 3 萬美元重要關卡，並觸及上一個周期的高點 2 萬美元。在那之前比特幣價格可能會在這個區間整理，並且可能在 4.2 萬美元面臨典型的「牛市陷阱」。

整體而言，數位資產投資產品連續第四週出現資金外流，總額達 4,400 萬美元。隨著情緒蔓延，自 5 月中旬以來，每週淨流出的資金總額達到 3.13 億美元，占總管理資產規模的 0.8%。

加密貨幣產業飽受打壓，除了中國禁止比特幣挖礦，英國與日本機構也分別對幣安幣（Binance）發出警告，英國監管機構上周表示，禁止在英國從事任何受監管的活動，日本金融廳則指出，幣安未經註冊提供加密貨幣服務。