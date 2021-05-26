自低點反彈62%！以太幣站回2800美元大關

受到馬斯克與礦工討論永續發展消息激勵，以太幣週四 (26 日) 站回 2800 美元大關，自周一的低點反彈 62%，比特幣則在 39000 美元附近徘迴，24 小時內漲幅 2%。

加密貨幣市場近日受到馬斯克以及中國封殺政策影響，跌勢不斷。不過「馬斯克投顧」25 日再度發威，於推特發文指稱自己與礦商討論用再生能源挖礦，帶動加密貨幣齊步上漲。

截稿前根據 Coindesk 報價，比特幣報 39368 美元、以太幣報 2820 美元，以 24 日的低點計算，分別回升 25% 與 62%，以太幣漲幅明顯強過比特幣。

以太幣表現強勢，吸引各界關注。高盛日前發布報告即看好，以太幣的應用範圍更廣，且沒有數量限制，未來將成為「新王者」，取代比特幣成為全球第一大加密貨幣。

相較於功能單純的比特幣，以太幣擁有智慧合約 (smart contract)，讓它不僅是資產，同時也是網路，讓開發者可在以太坊區塊鏈網路上設計新應用，包括最近火紅的 NFT，以及最近一年來默默發大財的 DeFi(去中心化金融)。

值得注意的是，高盛認為以太坊網路的升級速度勝過比特幣，當完成從 PoW(工作證明) 轉向 PoS(權益證明) 的轉型後，以太幣將會脫離目前耗電挖礦的困境，對越來越重視減碳的企業來說，這會是重要的分歧。