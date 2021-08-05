砷化鎵廠7月營收 穩懋寫今年新高、全新創歷史第三高

砷化鎵廠 7 月營收出爐，隨著手機 PA、WiFi 需求動能延續，穩懋 (3105-TW) 單月營收續站穩 20 億元之上，達 21.91 億元，為今年單月新高，全新 (2455-TW) 則因上月基期較高，營收下滑至 2.9 億元，月減 8.8%，但仍為歷史第三高紀錄。

穩懋 7 月合併營收達 21.91 億元，月增 5.67%、年增 6.5%，攀上今年單月新高，也連四個月站上 20 億元大關，累計今年前 7 個月營收達 143.34 億元、年增 1.4%。

展望本季，穩懋預期，在手機相關、5G PA 等應用帶動下，營收將季增 7-9%，毛利率則估達約 34-36%，隨著稼動率及營收規模提升，毛利率可望優於第二季的 35.7%，達預估區間上緣。

全新 7 月營收則達 2.9 億元，月減 8.8%、年增 34.4%，為歷史第三高，累計今年前 7 個月營收則已突破 20 億元大關，達 20.76 億元、年增 42.2%，展望未來，全新看好微波、光通兩大應用領域，隨著 5G 滲透率提升、WiFi 6 應用、5G PA 放量，加上 3D 感測 VCSEL 動能恢復下，樂觀看待下半年營運將優於上半年。

宏捷科 (8086-TW) 7 月營收則反映年初漲價效應，單月營收衝破 4 億元大關，達 4.12 億元，月增 4.1%、年增 46.96%，創下歷史新高紀錄，累計今年前 7 個月營收達 26.28 億元、年增 35.84%。