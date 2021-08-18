中石化高雄亞灣區土地順利標出 處分收益5.8億元本季入帳

中石化 (1314-TW) 日前宣布重啟兩筆高雄亞洲新灣區土地標售案，今 (18) 日開標，其中一筆前鎮區經貿段五小段 7、7-1 地號等 2 筆土地成功標售，交易總金額 23.8 億元，處分利益達 5.8 億元，第三季可望入帳貢獻獲利。

中石化高雄市前鎮區經貿段五小段 7 地號及 7-1 地號合併為一標件，面積合計約 2744.77 坪，標售底價每坪新台幣 75 萬元，總價約 20.5858 億元；由慶旺建設得標，每坪單價 86.7 萬元，交易總金額 23.8 億元。

至於另一筆高雄市前鎮區憲德段二小段 3 地號，總面積約 454.93 坪，標售底價為每坪 150 萬元，總價約 6.824 億元，由於價格偏高，今日並未脫標。

高雄市政府為促進經濟發展，積極推動產業轉型，致力在亞洲新灣區打造全台最大的「5G AIoT 創新園區」，中石化因應亞灣區開發計畫，決定提早佈局，整理與活用位於亞洲新灣區的自有資產，共同參與及加速亞灣區發展。

扣除公開標售的土地後，中石化在亞洲新灣區所擁有的土地也將更方正完整，有利未來整體開發規劃，初期將先以出租為主，並期協助吸引大型廠商進駐，結合鄰近商場、建設、交通等，帶動週邊產業發展。

中石化近年來營運採取石化本業與土地開發雙主軸發展，本業方面，受惠 AN、CPL 兩大主力產品價量齊揚，產品利差站穩高檔，第二季獲利季增逾 1 倍、年增超過 2 倍，每股賺 0.47 元，登近 11 季新高，上半年每股純益達 0.67 元。