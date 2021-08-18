香港防疫規定延至9月1日 加強餐飲業防疫管制

香港原定今 (18) 日解除新冠肺炎防疫規定，不過在考量 Delta 疫情之下，香港政府表示將維持大部分現行的社交距離管制措施直到 9 月 1 日。

另一方面還加強防疫規定，從 8 月 26 日起，會緊縮以 B 類運作模式營運的餐飲業務的員工檢測規定，由每 14 天檢測一次改為每 7 天一次。不過已完成接種疫苗的員工會被視為符合相關檢測要求。

香港政府稱，B 類餐飲業員工在 8 月 12 日～8 月 25 日期間，必須進行一次相關病毒檢測，而有關檢測樣本必須是鼻腔和咽喉合併拭子樣本，並在 8 月 26 日或之前取得檢測結果的短訊及保留短訊紀錄 31 天。

而自 8 月 26 日起每 7 天進行一次檢測，並在 9 月 2 日及其後的每 7 天結束前取得檢測結果的短訊及保留每次的短訊紀錄 31 天。

至於其他防疫措施，包含 4 人限聚令、所有公眾地方必須一直佩戴口罩等規定均延長 14 天。

香港政府指出，全球新冠疫情受到 Delta 變種病毒株嚴重威脅，多個國家確診數量於短時間內大幅飆升，不少地方即使大規模接種疫苗後仍爆發病毒傳播，這對香港防疫造成嚴重挑戰。

截至 8 月 16 日，香港新冠疫苗的首劑接種率約為 55%。但長者部份接種率偏低，一旦爆發第五波疫情，他們面對重症和死亡的風險極高，因此有必要維持大部分現行的社交距離措施。

此外，香港特首林鄭月娥表示，希望能在防範境外移入政策上緊縮現行措施，除了最低風險地區外，其他地區抵達香港的旅客檢疫期不低於 14 天。

