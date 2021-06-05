零售業恐回不去 沃爾瑪、Target宣布今年感恩節仍不營業

新冠肺炎疫情可能已經永久改變零售業的經營方式，繼 Target(TGT-US) 之後，沃爾瑪 (WMT-US) 宣布旗下實體門市今年感恩節將不會開門迎接消費者，是兩大零售巨人連續第二年在這個旺日拉下大門。

美國年底購物季總在 11 月最後一個禮拜五的感恩節隔天開跑，也就是黑色星期五。但去年起眾多零售商拉長戰線，從百思買到 Lowe’s，業者紛紛提早在 10 月 31 日萬聖節打折促銷，並於感恩節當天關閉實體門市，避免人潮群聚並保障第一線員工的安全。

即使如今美國順利推動疫苗大規模接種，疫情也逐漸趨緩，沃爾瑪仍在周五 (4 日) 的線上股東大會中向員工宣布，將比照去年，在感恩節當天暫停實體門市營業。Target 在 1 月就宣布同一措施。

沃爾瑪營運長 Dacona Smith 透過新聞稿表示，藉由實體門市在感恩節當天暫停營業，向辛苦一整年的員工表達感謝之意，之後將公布黑色星期五的營業時間是否也會調整。

沃爾瑪為了衝刺電商銷售，日前宣布和 GAP(GPS-US) 推出家居品牌「Gap Home」，將推出寢具、衛浴和家飾品，首批產品將在 6 月 24 日於沃爾瑪官網上架，最終將進駐實體店面銷售。