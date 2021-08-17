晶片荒恐怕延燒數年 汽車股別怕 禍福相倚！

汽車半導體短缺，縮限全球汽車生產，導致新車和二手車庫存低、價格高。這情形可能會延續數年，但對汽車股來說，卻並非全面壞事。

儘管如此，最好還是在需求出現時能直接應對，而不是祈求晶片短缺問題解決時，市場需求仍存在。

晶片短缺的成因眾多，首先，車廠在疫情爆發時停止訂購晶片供應，因為在需求枯竭之際，保存現金至關重要。消費電子公司的反應沒那麼激烈，當汽車需求較預期更強烈的返回時，晶片的產能卻不存在了。

除了人禍，尚有天災。日本一家晶片廠發生火災，讓產量更縮限，美國德州天氣嚴寒也同樣限制生產，如今新冠疫情再次重創馬來西亞的生產。

RBC 分析師 Joe Spak 週日研究報告寫道，「這些應該都是暫時性因素，未來幾年可能因為結構性原因，半導體產能縮限汽車產量。晶片可能長期供不應求。」

對此他列舉了幾個原因：

1. 電動車

Spak 寫道，電動汽車需要更多的半導體技術，基本上，從電池電力管控到充電曲線都是運算問題，當今逐漸熱門的自動駕駛功能也需要大量的運算能力。

2. 汽車缺乏靈活性

汽車晶片通常偏好使用較舊、更成熟的技術。汽車業務優先考慮可靠性。但晶片公司卻不喜歡投資老技術。

3. 消費電子產業不會萎縮

這是 Spak 間接提到的原因，由於消費電子產業不會萎縮，該產業未來將需要越來越多的晶片。

車廠或許可採用新技術作為解套，但這需要時間。Spak 提到 Aptiv (APTV-US) 可能會因此受益，該公司為管理車輛電氣架構的零部件供應商。他給予 Aptiv 股票「買進」評級， 目標價為 188 美元。

Spak 表示，在可預見的未來，全球輕型汽車的年產量可能縮限在約莫 9000 萬輛，無論車輛需求如何，這與疫情爆發前的近幾年平均產量水準持平。這意味新車庫存將更長時間處於較低水準，但這對產業並非全然壞事，因為車廠的定價能力會更高，車廠也會全力打造最棒的車。晶片短缺向來對車輛組合有利。

儘管面臨晶片荒，汽車股卻表現良好，組合和定價帶來的好處遠遠超過了負面影響。福特 (F-US) 今年迄今上漲 53%，遠高於大盤，同期 S&P 500 和道指分別上漲 18% 和 16%。

通用汽車 (GM-US) 今年迄今上漲 27%，但該公司自從 8 月 4 日發布令人失望的今年下半年財測後，股價下跌了近 9%，其財測遜於預期的原因有幾項，晶片短缺就是其中一點。

汽車產業也可能受惠於低庫存，但投資者仍需應對晶片狀況帶來的波動。

汽車產業最大的風險是，在晶片問題解決之前，汽車需求恐會枯竭，現在想買車的消費者屆時可能不再熱衷買車。