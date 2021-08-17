基富通限時開戶優惠 送定期定額20檔基金免申購手續費

為持續鼓勵定期定額投資，國內最大線上基金交易平台「基富通」推出限時開戶優惠，只要在限定期間內完成開戶就送兩張定期定額基金免申購手續費酷碰券，最多可申購 20 檔基金，同時老客戶若推薦新客戶開戶，也可獲得同樣優惠。在市場震盪之下，基富通希望持續推廣定期定額、長期紀律的正確投資觀念，透過加碼優惠，讓投資人再省成本。

基富通總經理黃致淵表示，金融市場維持高檔震盪，尤其美股持續創高下，單筆投資難度加大，但定期定額因分散投資時間及成本，反而持續受到投資人青睞。以基富通今年 7 月份定期定額來看，單月扣款金額突破 23 億元再創新高紀錄，且較去年同期大增 74%，凸顯定期定額的投資方式愈來愈被國內民眾廣為使用，也是基富通長年推廣下的好成果。

黃致淵指出，為長期推動正確的投資理財方式，基富通鼓勵投資人善用定期定額做基金投資，特別在這個時間加碼開戶優惠，即日起至今年 9 月 21 日至基富通開戶的新客戶就可獲得定期定額前 12 次申購手續費 0 元酷碰券兩張，一張酷碰券一次最多可申購 10 檔基金，兩張最多就可申購 20 檔，且適用於股票型、平衡型與債券型基金 (不適用之基金詳見基富通官網)。除了新開戶的投資人可獲得酷碰券外，基富通的老客戶只要推薦新客戶開戶，同樣可以獲得與新開戶客戶一樣的酷碰券。

黃致淵進一步指出，由於線上買基金方便性十足，且也十分符合民眾在疫情環境下的生活習慣，在基金平台買基金的投資人在過去一年多來更是快速成長。為了讓投資人在基金平台上開戶更加方便，基富通目前提供的網路銀行及晶片金融卡開戶服務也相當受到喜愛，現在配合的網路銀行開戶也增加至八家，包含合作金庫、第一銀行、兆豐銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣中小企銀、元大銀行、三信商銀；至於晶片金融卡開戶的配合銀行則有數十家之多，讓民眾不用出門就可以在線上做開戶，且最快只需要一個工作天即可完成，投資人也可以多加利用，把握開戶優惠。