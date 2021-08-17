CureVac第二代新冠疫苗報喜 臨床保護力優於第一代

德國生技公司 CureVac 與英國合作夥伴葛蘭素史克 (GSK) 周一（16 日）表示，動物試驗結果顯示，研發中的第二代的新冠疫苗效果優於第一代，兩家公司的美國存託憑證 (ADR) 應聲上漲。

CureVac ADR(CVAC-US) 大漲 4.27%，以每股 61.31 美元作收，GSK ADR(GSK-US) 小漲 0.29% 至每股 42.08 美元，與生技類股同日的疲態成對比。

CureVac 科學長（Chief Scientific Officer）Igor Splawski 在一份聲明中表示，第二代疫苗 CV2CoV 可以產生大量抗體與細胞免疫反應，在目前對靈長類動物的試驗下，對原始新冠病毒、以及變種病毒 Beta、Delta、Lambda 的免疫反應都有顯著改善。

GSK 與 CureVac 在周一的新聞稿表示，實驗期間他們給猴子分別注射第一代與第二代疫苗，隨後將他們暴露在原始病毒當中，研究發現，施打第二代疫苗的猴子較施打第一代疫苗的猴子得到更好的保護力，在猴子身上發現更強的免疫反應與中和抗體反應。

GSK 疫苗研發負責人 Rino Rappuoli 在一份聲明中說：「第二代疫苗在臨床試驗測出強大的免疫反應與保護力，是非常令人鼓舞的佳績，也是未來進一步發展的重要里程碑。」

CureVac 今年 6 月公布首支新冠疫苗 CVnCoV 的人體試驗結果令人失望，當時兩家公司表示，疫苗對新冠病毒的有效性僅 48%，不及美國食品藥物管理局 (FDA) 標準，CureVac 股價單日崩跌 40%。

兩家公司當時指出，CVnCoV 只是試作的第一代，第二代的 CV2CoV 會緊隨其後研發。這兩代疫苗都使用與輝瑞 (PFE-US) 、莫德納 (MRNA-US) 相同的信使核糖核酸（mRNA）技術，而輝瑞、莫德納疫苗的效力都遠高於第一代疫苗 CVnCoV。

兩家公司表示，最新研究結果將公布在學術著作預印本伺服器上（Preprint Server），預印本相較傳統學術論文可以較快速出版研究成果，不過至截稿前尚未正式發表。