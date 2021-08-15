高端新冠疫苗即將開打 500萬劑年底前全數交貨營運拚轉盈

高端 (6547-TW) 新冠疫苗即將在月底開打，提供約 60 萬劑疫苗，後續提供疫苗量有望再增加，預期年底前 500 萬劑可全數交貨，法人預期，高端新冠疫苗開始出貨後，營收有望逐步成長，全年有機會擺脫虧損。

指揮中心宣布，第六輪新冠疫苗接種作業將提供 60 萬劑高端疫苗，目前共有 35 萬劑高端疫苗通過食藥署檢驗封緘，後續若持續有疫苗完成檢驗封緘，不排除再增加疫苗數。

高端表示，新冠疫苗開始出貨後，營收將會明顯成長，與政府簽訂的 500 萬劑疫苗供貨合約，依約定將於年底前全數出貨，不過有信心可以提前交貨完畢，法人認為，若疫苗年底前全數出貨，營運有望擺脫 8 年虧損。

高端指出，由於全球新冠疫苗供給不穩，國際疫苗廠仍難滿足市場需求，目前中南美、東南亞等地區國家都有陸續洽談訂單，有望年底前先小量出貨，不過仍會先以滿足國內市場為主。

另外，高端提到，隨著全球新冠疫苗需求強勁，包括上游原液、膠塞、針筒等原物料成本攀高且受到法規限制，更換任一供應商需重新認證，因此只能加價搶料，不少國際疫苗廠調漲疫苗售價。

高端表示，由於與政府的疫苗供貨合約已完成價格簽訂，暫時不會跟進國際調漲價格，明年若國內仍有國產疫苗需求，會再與政府進一步談論新一輪價格。

高端疫苗受惠認列政府補助金，6 月稅後純益 7658 萬元，較去年同期虧轉盈，每股純益 0.36 元，不過上半年仍持續虧損，稅後虧損較去年擴大、達 3.36 億元，每股虧 1.59 元。