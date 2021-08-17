輝瑞向FDA呈交數據報告 拚一般民眾施打第三劑疫苗授權

輝瑞 (PFE-US) 與 BioNTech(BNTX-US) 周一（16 日）表示，已向美國食品藥品監督管理局（FDA）呈交一份早期臨床試驗數據，以針對 16 歲以上民眾申請第三劑新冠疫苗施打授權，並認為不只有免疫力低下的人需要施打第三劑疫苗。

兩家公司在一份新聞稿中表示，第一階段測試中，疫苗的追加劑量對原始病毒株以及 Beta、Delta 兩種病毒株能產生「更高數值的中和抗體」。兩家公司表示，該數據是受測者在注射第二劑疫苗約 8 至 9 個月後，再次注射第三劑疫苗得出的結果。

輝瑞執行長 Albert Bourla 在聲明中表示，到目前為止的數據顯示，第三劑疫苗產生的抗體水準，明顯超過先前預估施打兩劑疫苗後的數值。他也說很高興能向 FDA 提交這份數據報告，未來將繼續努力應對病毒的挑戰。

此外兩家公司也說，評估第三劑疫苗施打的後期試驗結果很快就會公布，並將送交給 FDA 與其他全球監管機構。

據美國最新數據顯示，免疫功能低下的人在接種兩劑疫苗後產生的抗體不足。因此日前 CDC 官員同意免疫力系統低下的人能夠施打第三劑疫苗，包括癌症、HIV 患者與接受器官移植的病患。

CDC 官員則表示，目前不建議一般民眾追加第三劑疫苗，不過白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）說，未來每個人「可能」需要在某個時間點施打追加疫苗。

包括輝瑞與莫德納 (MRNA-US) 在內的新冠疫苗廠商一再表示，每個人最終都將需要追加施打疫苗，可能每年都需要額外施打，就像季節流感疫苗一樣。

以色列官員上個月曾說，輝瑞兩劑疫苗對 HIV 患者的有效力僅為 39%，並將其原因歸咎於 Delta 病毒。儘管如此，該國官員仍認為疫苗對預防重症、住院治療、死亡率方面仍非常有效。

至截稿前，輝瑞股價小漲 0.37%，每股暫報 48.66 美元，BioNTech 下跌 8.94%，每股暫報 343.58 美元，莫德納下跌 3.74%，每股暫報 375.22 美元。