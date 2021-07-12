東洋出貨恢復水準 Q2營收年增逾2成 創8年同期新高

東洋 (4105-TW) 今 (12) 日公告自結，由於擺脫醫院去化庫存壓力，出貨恢復至往年水準，第 2 季營收 11.11 億元，季增 15.25%、年增 23.3%，攀 8 年來同期新高，不過與美時 (1795-TW) 的藥品經銷協議，遭公平會裁罰 2.2 億元、認列罰鍰，單季稅後純益降至 3544 萬元，季減 82.55%、年減 80.9%，每股純益 0.14 元。

東洋 6 月營收 3.1 億元，月減 18.03%、年增 11.67%；營利率 25.88%，月減 5.03 個百分點、年增 4.88 個百分點；稅後純益 8801 萬元，月減 28.5%、年增 107.7%，每股純益 0.35 元。

東洋第 2 季營收 11.11 億元，季增 15.25%、年增 23.3%；營利率 26.9%，季增 4.17 個百分點、年增 3.28 個百分點；上半年營收 20.07 億元，年成長轉正，年增 0.62%；營利率 13.5%，年減 11.1 個百分點；稅後純益 2.39 億元，年減 44.9%，每股純益 0.96 元。

東洋去年因醫院消化庫存，使得基期降低，今年在沒有醫院調整庫存壓力下，加上產品出貨穩定，本業優於去年，預期全年在流感疫苗出貨量增加、海外市場需求成長下，本業也將優於去年。

東洋海外布局效益逐步顯現，包括越南、菲律賓、泰國年複合成長率都有 9-11%，另外，墨西哥市場今年將有營收貢獻、南韓與印尼則是明年開始有收益、土耳其則處於藥證申請階段，最快後年貢獻營收。