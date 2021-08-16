【Wen姐筆記】南下列車半年線靠站？韭菜斷頭賣壓再現

台股上周五碰上黑色星期五，原本距離止跌只差臨門一腳，沒想到外資空軍再度來襲，讓加權指數棄守 17000 點大關，以 16982.11 點作收，成交值放大至 3866 億元。台股南下列車會在半年線靠站? 多方要止跌，得重頭再來! 而且部分先前的熱門傳產、電子個股，如融資使用率高，短線跌幅近 30%，韭菜們的斷頭賣壓恐將再現! 多空今日關鍵位置為 16944 點。關鍵點位為 16853、16919 與 17023 點。

多方要守護 17000 點城池，16944 點務必得挺住，才有機會繼續進行 17000 點攻防戰，17000 點兩端哨站為 16988 與 17023 點。多方必須儘速站回 17053 點，才能擺脫空方不斷往 17000 點射門! 短多要有像樣的抵抗，最好能收復 17100 點，兩端哨站為為 17123 與 17077 點，而短多要搶回控盤權，17153 點成為重要關鍵，必須收復 17153 點，甚至搶回 17200 點，17200 點兩端哨站為 17188 與 17222 點，情勢才有逆轉可能!

但如 16944 點棄守，須提防空軍再發動新一波攻擊，恐回測 16900 點與 16853 點，16900 點，兩端哨站為 16888 與 16919 點，如再棄守 16853 點，恐續南下退守 16800 點城池，兩端哨站為 16777 與 16823 點，如棄守將正式告別 17000 點。如再往 16748 與 16700 點以下尋求支撐，17000 點兩端哨站為 16688 與 16722。

當行情趨勢轉入空方，常常有止跌只差臨門一腳的遺憾! 而金融市場的多空角力，既現實又殘酷，只要露出敗象，空軍必然見縫插針，大舉來襲! 短線上由於本波已連跌 7 個交易日，部分個股短線下跌修正幅度較大，得提防韭菜自斷，或是融資斷頭令，湧現不理性的殺盤! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)