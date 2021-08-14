鴻海法說、貨櫃三雄上半年大賺、開發金併中壽 本周大事回顧

鴻海本周法說釋出最新展望，估第三季營收與上季持平，並首度預期今年車用零組件業績將破百億元，貨櫃三雄第二季財報亮眼，累計上半年大賺超過 1700 億元，開發金本周決議發行普通股、特別股及支付現金予中國人壽全體股東，收購完畢後，將取得中壽 100% 股權，以下是本周大事回顧：

鴻海 Q3 營收估持平上季 車用零組件業績將破百億元

組裝代工龍頭鴻海本周召開法說會，董事長劉揚偉指出，第二季出貨優預期，也墊高比較基期，第三季營收估持平第二季、但會有顯著年增，其中，智慧型手機由於處在新舊產品交替期，整體出貨估較上季下滑。

另外，外界也關注鴻海在車用領域進度，劉揚偉表示，今年車用零組件出貨可望達百億元，年增 4 成，明年將成長更多，下半年在歐美大廠的系統模組方面，也會有新進展，整體電動車布局效益陸續顯現。

貨櫃三雄獲利噴發 上半年大賺超過 1700 億元

貨櫃三雄第二季獲利全數公布，其中，陽明每股純益達 17.88 元，躍居貨櫃三雄每股獲利王寶座，三家累計上半年獲利更一舉超越 1700 億元，達 1708 億元，創下歷史新高。

開發金換股取得中壽剩餘股權 100% 併購達陣

開發金控周四召開董事會，決議通過股份轉換計畫，由開發金發行普通股、特別股及支付現金予中國人壽全體股東，取得中國人壽剩餘流通在外的全部股權；若不加計旗下凱基證券已持有 8.66% 股權，此次股份轉換將對外取得中國人壽 44.05% 股權，溢價率約 17%，收購完畢後開發金將 100% 持有中國人壽。

台積電 7 月營收 1245 億元 月減 16% 仍寫歷年同期新高

晶圓代工龍頭台積電周二公告 7 月營收 1245.58 億元，月減 16.1%，年增 17.5%，為歷年同期新高；前 7 月累計營收 8591.13 億元，年增 18.1%。法人指出，6 月營收衝上新高，基期較高，預估 8、9 月在大客戶蘋果 A15 處理器放量生產下，營收可望向上成長。

樺漢公司債獲聯發科、威盛集團認購 將打造黃金三角

工業電腦廠樺漢周四晚公告，第一次私募無擔保轉換公司債發行總額共 15 億元，其中，手機晶片大廠聯發科認購 10 億元，成最大認購者，威盛及旗下威鋒電子也認購 3 億元，剩餘 2 億元則由外商認購。

樺漢董事長朱復銓周五表示，透過三方技術業務領域互補的優勢，形成黃金三角，聚焦 5G+AI 的智能應用，包含金融、零售、辦公、製造、物流以及網通等六大領域。

台股 MSCI 權重雙降一持平 富邦媒升最多、台企銀降最大

台股本次 MSCI 調整權重中，在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 14.30% 下調至 14.21%，調降幅度 0.09%，「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 16.31% 下調至 16.15%，調降幅度為 0.16%，在「MSCI 全球市場指數」權重持平為 1.78%；最新權重將在 8/31 收盤生效，金管會初估，外資此次流出約新台幣 60 億元，占外資持有市值 0.02%，推測影響不大。

至於 MSCI 台灣指數成份股方面，本次成分股新增 1 檔，刪除 1 檔，指數成分股維持 87 檔，並有 17 檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多的成分股為富邦媒，其權重為 0.22%；而權重調降最多的成分股為臺企銀，權重為 0.16%。

7 月出口 379.5 億美元創歷年單月新高 下半年再續強

財政部周一公布 7 月進出口貿易統計，在電子科技類股與原物料價格勁揚下，帶動 7 月出口值 379.5 億美元，較去年同期增加 34.7%，創歷年單月新高，輕鬆達陣連 13 紅目標。

展望下半年，財政部看好，台灣下半年出口表現可望續強，8 月出口仍有 2 成以上增幅，全年進出口更有機會創下近 11 年最強增速。