台灣大體育家族喜獲佳績 限時加碼送好禮

台灣大 (3045-TW) 歡慶台灣大哥大體育家族喜獲佳績，除了推出系列優惠活動外，今 (13) 日宣布再加碼祭出好禮，用戶申辦「好速成双」1599 元資費，最高送 6500 元 momo 幣。

台灣大表示，透過網路門市申辦「好速成双」1599 元資費專案，除了享有 5G 行動上網吃到飽與「1Gbps+WiFi6」家用超高速光纖上網，更可額外獲得總額 6500 元 momo 幣。

此外，再享三大獨家好禮，包括合約期間免費觀賞本土最大 OTT 平台 myVideo「超值月租」專區，盡情收看《大嘻哈時代》等近萬部戲劇和節目；3 個月 GeForce Now (GFN) 雲端遊戲平台免費體驗，暢玩千款遊戲及多款 3A 大作；以及 3 個月免費的 MyMusic 服務，可以聆聽最新的音樂與熱門 Podcast，贈品總價值超過一萬元。

另外，自 8 月 16 日起，5G「好速加掛」額外加送熱點分享流量。台灣大 5G 行動用戶申辦 1Gbps「好速加掛」方案，月付最低只要 749 元起，即可享受出外用 5G、在家用 1Gbps+WiFi6 的高速網路傳輸服務，每個月最高加送 50% 的上網傳輸量，合約期間最多送 900GB，讓親朋好友同享 5G 高速傳輸所帶來的優質體驗。

此外，更有合約期間 myVideo「超值月租」免費看，以及 3 個月 GFN 與 MyMusic 免費體驗等優惠，以及好禮二選一，將 Google Nest Mini 智慧音箱或 1700 元 momo 幣帶回家。

台灣大首創結合行動與光纖的「好速」專案，推出後大受歡迎，申辦用戶數持續成長。疫情三級警戒期間，台灣大於 5 月 20 日到 7 月 31 日替申辦 60Mbps(含) 以下光纖上網的用戶，免加價升速到 120Mbps，造福超過 18 萬用戶。

自 7 月起，台灣大哥大「好速」專案供裝區擴大至 16 縣市，單月申辦量成長逾 2 成，較疫情前大增 35%，其中「1G+WiFi6 旗艦版」頂級方案月增達 2 成，持續以優良的網路品質力挺民眾居家防疫。