政院擬推振興五倍券 蘇揆：等同現金 不會被存起來

行政院規劃發放「振興五倍券」，院長蘇貞昌今 (9) 日強調，五倍券等同現金，但限期使用，不會被存起來，地方政府及業界也都會加碼，盼藉此帶動台灣再次繳出亮眼的經濟成長表現。

蘇貞昌下午赴屏東視察排水設施及大雨造成農損情形，他表示，變種病毒肆虐各國，甚至連美國、歐洲疫情都變嚴重，而台灣在短短 70 天，從 5 月單日 600、700 人確診，到現在剩下個位數，這是非常難得的成績，是民眾支持政府一起做到，方法用對了。

蘇貞昌指出，受疫情衝擊，今年許多內需產業受影響，政府發現金紓困，有 900 多萬人領到現金，共發出 1500 多億元，接下來，要進一步振興，發給民眾限期使用的五倍券。

蘇貞昌說明，五倍券就是參照去年三倍券的做法，再更精進，它等於現金，但必須限期使用，這樣就不會被存起來，地方政府及業界也都會加碼，更加被使用，這就是發振興券的好處。

對於中低收入戶、弱勢家庭，蘇貞昌表示，他們不用出錢，政府直接匯款 1000 元讓他們去領 5000 元振興券。政府通盤完整規劃後，會跟立院黨團討論、溝通。

蘇貞昌指出，這次大家很不簡單地克服疫情，接下來要像去年一樣，透過發行三倍券，在全世界 GDP 負成長之際，台灣經濟逆勢成長。今天上午赴總統府做預算報告，總統也希望各界多加油，台灣不但要走過疫情，也會針對內需產業多加碼，創造更好成績。