操盤手看台股：大盤慣性改變 本波強勢股特徵是什麼？

連續下跌多日的台股，賣壓初步減輕，即便日 K 線收黑，但是前一日低點已經不再跌破，本波慣性出現改變。盤面上，部分個股被點火，展開反攻行情，先觀察被點火的族群或類股數量能否進一步擴散，至於支撐暫看 7/28 日低點 16893 點。

近日談到選股要觀察資金的新流向，若由盤面來觀察，在這次大盤回測季線過程中，多次提到的電動車與封測業明顯獲得資金進駐。看好的電動車供應鏈如車用電池材料的美琪瑪、康普、聚和、明基材，車用二極體的朋程、強茂，車用感測元件的同欣電等，本波普遍於月線附近止穩，股價相對強勢，而受惠旺季效應，IC 封測廠 7 月營收普遍表現佳，目前不僅訂單能見度至少到年底，並且多以長約模式來簽約，後續營運有撐，如打線封裝的日月光、菱生、超豐，測試的矽格、欣銓、京元電，還有驅動 IC 封測的頎邦、南茂，功率半導體封測的捷敏 - KY 等，本波股價多數也是守住月線，維持相對強勢，後續可持續留意。

日前鴻海集團收購旺宏 6 吋晶圓廠，後續將用於生產第三代半導體碳化矽 (SiC) 元件，此舉被市場解讀為鴻海集團加速布局該領域的動作；等於繼中美晶集團、漢民集團、廣運集團布局第三代半導體後，鴻海集團也加速投入戰局。所謂的第三代半導體是以碳化矽及氮化鎵為主流材料，由於其具有耐高電壓、效率高、散熱快等特性，更加適用於 5G 基地台、電動車及充電樁等應用上。

目前電動車廠特斯拉已將其導入逆變器和車載充電器，後續其他車廠也可望相繼跟進，故潛在需求相當可觀，相關供應鏈的漢磊、嘉晶、太極、廣運、朋程、茂矽等可追蹤。另外，近日市場傳出全球類比 IC 龍頭德州儀器明年將逐步退出資訊類的類比 IC，後續將主攻車用的類比 IC，所留下的供需缺口有機會由台灣廠商補上。消息一出，台股類比 IC 的致新、茂達、通嘉、杰力、類比科等全面強攻，後續先看 8/12 日由消息面引動的紅 K 棒低點能否守穩。

由於防疫升級，全球貨品運輸由海運塞到空運，近日長榮航宣布自 8/19 日起台灣至美國航線貨運價格全面調漲 20～25％，而華航也將跟進調漲 20% 以上。只是漲價效應對應到股價上，反應相對平淡，這是客運業務仍處低迷，加上油價走升成本增加所致。看好航空運價，這裡要留意的是貨運承攬業者，先前提到的中菲行、捷迅為本波指標。

至於貨櫃三雄，近日傳出中國大陸寧波舟山港由於疫情升溫，對於防控措施升級，市場擔心重演當時深圳鹽田港事件，塞港問題恐加劇，貨櫃航運的長榮、萬海、陽明今年 8 月營收可望持續攀升，第 3 季營運有機會優於市場預期，股價也有資金進駐，而後續觀察能否站穩季線，再看能否拉出週級別的日出線。對於一個操盤手而言，找出哪些股票相對強勢於大盤，然後進一步鎖定才是近日重點；當前大盤測季線，強股測月線，能夠守住月線的股票即是這一波的強勢股，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。(本專欄為週一、三、五刊出。)

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