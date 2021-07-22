台灣大拚綠電公益 首推無自有屋頂模式種福電

台灣大 (3045-TW) 今 (22) 日宣布啟動 2021 第五屆種福電計畫，將邀集 13 家手機供應商、集團 momo 購物等夥伴共同響應，今年也首推「無自有屋頂模式」，預計為羅慧夫顱顏基金會募資 251 萬，取得富邦人壽內湖漢諾威大樓頂樓太陽能光電系統 20 年使用權，藉此獲得綠電收益。

台灣大表示，除攜手夥伴與民眾捐款外，將率先捐出 100 萬元，協助羅慧夫顱顏基金會取得漢諾威大樓太陽能光電系統 20 年使用權，該裝置容量達 48.8kWp，估 20 年可發逾 93 萬度綠電，並由台灣大保證購入，估羅慧夫顱顏基金會未來 20 年將獲得 441 萬元售電收益，加上額外售電收益，最高可獲得 504 萬元收益。

台灣大總經理林之晨表示，疫情帶來全民不便，公益團體、弱勢族群更需要企業、大眾相助，希望透過種福電計畫，以綠能公益倡議形式協助公益社團，這次也發展全新無自有屋頂模式，讓公益團體就算沒有太陽能光電系統建置場域，也能參與計畫。

除台灣大集團事業參與外，種福電計畫合作夥伴還包含華碩 ASUS(2357-TW)、Benten、宏達電 HTC(2498-TW)、Hugiga、Lenovo、Motorola、OPPO、realme、Samsung、SHARP、SONY、SUGAR、Vivo 等 13 家供應商響應。

此外，台灣大表示，民眾前往台灣大 myfone 門市或 myfone 購物網站，選購供應商品牌手機或平板，只要包裝上有種福電標籤，供應商即捐出 2 元，momo 購物網也將設立愛心捐，鼓勵消費者一起支持綠能和公益。