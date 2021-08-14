一紙禁廢令讓榮成損失17億 董座鄭瑛彬苦蹲3年 上半年營收激增五成

文 / 陳葦庭

2016 年，工紙霸主榮成營收創歷史新高，擠入亞洲工紙市場排名前 10 大。想不到 2018 年，中國一紙禁廢令讓榮成跌到谷底，鄭瑛彬如何在原料匱乏下扭轉逆勢？

一片綠油油稻田中，矗立了一座面積 4 萬多坪的鋼筋混凝土廠房，這是台灣工業用紙龍頭榮成紙業彰化二林的廠房。光是這座造紙廠，產能就高達 85 萬噸，momo、蝦皮等知名電商的紙箱都少不了它。

疫情期間，電商大幅成長，帶動紙箱需求，也讓榮成繳出亮眼成績單，今年上半年合併營收 251 億元，年增近 51％。誰能想到在此之前，榮成才因中國一紙禁令，歷經長達 3 年的「寒冬」。

「過去 3 年在中國投資，我們少了 3 億美元利潤，但高興也是一天，不高興也是一天就好。」穿著剪裁合身西裝，榮成紙業董事長鄭瑛彬戴著黑框眼鏡在會議室接受《今周刊》專訪時，語氣不慍不火說著中國「禁廢令」對公司的衝擊。

2017 年，榮成紙業市值突破 575 億元，超越台灣工業用紙同業永豐餘、正隆。當時，該公司名列全球前 20、亞洲前 10 大工紙廠，子公司江蘇榮成環保科技更規畫申請上海交易所 A 股上市。

但 2018 年，中國啟動「禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案（簡稱禁廢令）」，管制工紙廠重要原料海外進口廢紙總量和配額，只剩過去的 4 成，讓榮成從高峰墜落。當年湖北和無錫廠就虧損 17 億新台幣，導致公司 2018 年 EPS（每股稅後純益）驟降到 0.82 元，獲利年衰退 7 成 5，連「登陸」上市的計畫也不得不喊卡。

原料被逼到絕路

廢紙配額分配不公 只剩 2％

為什麼一紙禁廢令，會重挫台灣工紙霸主？

廢紙是製造工紙的重要原料，來自美國的回收紙因再生纖維品質最好，一直是製作高檔工紙的必要原料。一旦沒有進口回收紙，工紙業者高機率就只能生產最低階工業用紙。

「玖龍、理文、山鷹 3 大中國工紙廠總計分配到（進口廢紙）60％的許可量，但榮成卻連 2％都不到，根本是被逼到絕路。」中興大學森林學系教授彭元興以「絕路」形容當時狀況。

禁廢令公布後，榮成僅取得 13 萬噸進口廢紙，占總配額不到 2％；反觀中國第 1 大工紙廠玖龍，每年進口廢紙的量占所有配額 31.2％，是榮成的 16 倍。

不只如此，隨著中國商品出口量每年大幅提升，紙箱需求大增，也導致當地原料短缺，價格攀升；甚至，中國當地廢紙價格竟然超越進口美國回收紙。於是，榮成只能眼睜睜看同業用便宜的原料生產高價工紙，自己卻只能用昂貴的當地廢紙，生產低價的工紙。

「商戰本來就是不公平的，既然原料匱乏已經成定局，就只能找新的路。」面對政策導致不公平競爭，鄭瑛彬選擇坦然接受。他回憶，當年榮成為了環保理念，提早 2 年主動降低進口廢紙比率；想不到，當自己努力減少到極限時，當地政府卻以當時使用比重作為分配基準，並規畫再讓進口廢紙 3 年內歸零。

「我們太早做，反而把自己弄得沒退路，政策是對的，只能怪自己不熟悉遊戲規則。」當好學生卻受罰並沒有打擊他的信心，鄭瑛彬認為，成功的企業都會把不公平視為常態，重點在於有沒有認清現狀。

來源：《今周刊》 第 1286 期

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