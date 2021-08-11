〈造紙大漲價潮〉衛生紙一個月飆36% 兩因素影響價格欲小不易

根據行政院國發會「物價資訊看板平台」顯示，有部分衛生紙於 5 月 20 日至 6 月 20 日，短短 1 個月期間漲幅高達 36%，造紙業者表示，漲價原因主要受國際紙漿漲價及物流成本墊高所影響，後市價格欲小不易。

紙漿價格驚驚漲，觀察原料價格走勢，去 (2020) 年第 4 季短纖漿價每噸約 500 美元，長纖每噸約 700 美元，不過漿價自去年底開始漲價，短纖漿價每噸將衝破 800 美元，長纖漿價則漲至 1000 美元，且推估全年紙漿價格都會在高檔盤旋。

探究紙漿飆漲原因，要回溯到澳洲森林大火造成上游木材短缺，及疫情影響林木開採，疫後需求也明顯回溫，後來又有海運缺櫃推波助瀾，需求與供給兩端都在出力，造成漿價居高不下。

由於衛生紙原料多為短纖，原料價格續升，業者面臨反映成本的壓力，台灣目前家紙前三大廠，依序為美商金百利克拉克、永豐餘 (1907-TW)、正隆 (1904-TW)。正隆在今年 2 月底、3 月初率先調漲衛生紙中間產品捲筒原紙價格，每噸調漲 2、3000 元，漲幅約 8、9%。金百利克拉克也在今年 6 月下旬起調漲衛生紙、尿布等產品價格，漲價幅度為 4-9%。

後疫情時代，紙漿價格與物流成本依舊在高檔，傳出多家紙廠醞釀下一波家用衛生紙價格的調漲。對此，正隆表示，原料大幅調漲，已在 2 月調漲半成品價格，不過僅有供給工廠端的部分上揚，家庭用紙價格是否調漲尚未定案。永豐餘則因為處於 IPO 上市申請作業的緘默期無法回應。